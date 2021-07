Drei Nidwaldner Lehrlinge haben mit 5,7 abgeschlossen

Lehrabschluss Diese Nidwaldner waren die Besten in diesem Jahr Die Nidwaldner Lehrlinge erhielten das EFZ der Post. Drei von ihnen erzielten die Note 5,7 und waren damit Jahrgangsbeste. Florian Pfister 15.07.2021, 16.00 Uhr

In Nidwalden haben in diesem Jahr keine Lehrabschlussfeiern stattgefunden. 317 Nidwaldnerinnen und Nidwaldner haben die Prüfungen erfolgreich bestanden, zwei Resultate sind noch ausstehend. 33 Lehrlinge erzielten die Note 5,4 oder höher und erhielten Ehrenmeldungen. Die Prüfungsergebnisse zeigen im Vergleich zu den Vorjahren keine Auffälligkeiten. Das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) ist per Post zugestellt worden.

«Eine kleine Feier ohne Gäste wie in Obwalden durchzuführen, kam für uns nicht in Frage», sagt Pius Felder, Vorsteher Amt für Berufsbildung und Mittelschule. «Aus unserer Sicht ist das reine Abholen der Zeugnisse und Notenausweise für die jungen Berufsleute nicht attraktiv. Die Abschlussfeiern leben davon, dass sich die jungen Berufsleute von Eltern, Berufsbildungsverantwortlichen, allenfalls Geschwistern und Freund oder Freundin begleiten lassen, anschliessend den Apéro geniessen und dann gemeinsam fein essen gehen können.» Die Absage sei nicht leicht gefallen.

Die besten Nidwaldner Lehrlinge 2021 von links nach rechts: Bernhard Niederberger, Nadine Strik, Marvin Illi. Bild: Florian Pfister (Stans, 12. Juli 2021)

Alles gegeben und belohnt worden

Die Jahrgangsbesten haben allesamt mit der Note 5,7 abgeschlossen. Einer von ihnen ist Marvin Illi aus Stansstad. Er hat die Lehre als Polymechaniker bei der Ruag in Stans abgeschlossen. Hätte er mit dieser herausragenden Note gerechnet? «Ich habe nicht erwartet, dass ich so gut abschliesse», sagt er. Vor dem Abschluss habe er sich zwar voll und ganz auf die Prüfungsvorbereitung konzentriert und alles gegeben, dennoch sei er überrascht gewesen vom Resultat.

«Ich bin stolz auf die Note und die Ehrenmeldung», sagt der 19-Jährige. «Es ist aber nur die Note. Der Abschluss steht im Vordergrund. Ich ruhe mich nicht auf der Note aus, sondern arbeite weiter wie zuvor.» Das EFZ ist bei Marvin Illi eine Woche früher angekommen als erwartet. «Ich wusste erst gar nicht, was das Couvert soll», sagt er. «Es war zwar schon ein schöner Moment, aber nicht das Gleiche wie eine Diplomfeier.»

Marvin Illi hatte sich für den Beruf des Polymechanikers entschieden, da er sehr gerne handwerklich arbeitet. Für den Beruf als Polymechaniker braucht es ein gutes Vorstellungsvermögen, Verständnis von technischen Anlagen und mittlerweile gute Englischkenntnisse, sagt er. Es sei ein grosser Vorteil, wenn das Team funktioniert und wenn es zusammen gut auskommt. «Man kommt so viel schneller ans Ziel.» Sein persönliches nächstes Ziel ist die Berufsmatura, die er Vollzeit absolviert. Danach kann er sich vorstellen, in den Betrieb zurückzukehren. Welches Studium Marvin Illi ansteuern will, lässt er sich offen.

Als einzige keine Feier gehabt

Ebenfalls mit der Note 5,7 hat Nadine Strik aus Beckenried abgeschlossen. Sie ist Elektroplanerin und hat ihre Lehre mit Berufsmatura bei der Stromplan AG in Stans absolviert. Ihr Vater arbeitet im gleichen Beruf. Schon in frühen Jahren durfte sie gelegentlich mitarbeiten und fand Gefallen an der Arbeit. Zu den wichtigsten Eigenschaften in ihrem Beruf gehören unter anderem Teamfähigkeit, Vorstellungsvermögen und technisches Verständnis.

Sie hat die gute Note zu Beginn gar nicht realisiert. «Ich musste das Ergebnis zuerst verdauen und alle rundherum hatten schon das grösste Fest», sagt die 19-Jährige. «Inzwischen bin ich stolz auf meine Leistung. Ich sehe meine Leistung aber nicht als etwas Besonderes, viele andere haben ebenfalls bestanden und das zählt mehr als die Note.» Dass sie das Prüfungsergebnis per Post bekam, findet Nadine Strik schade. «Die anderen aus meiner Klasse in Luzern hatten eine Abschlussfeier, in Nidwalden fand leider keine statt.»

Mit einer Lehrabschlussfeier hätte sie die Bedeutung ihres Abschlusses wohl mehr realisiert. Mit Kolleginnen und Kollegen, die in diesem Jahr ihren Abschluss gemacht haben, lässt sie sich jedoch eine kleine Feier sicher nicht entgehen. Sie bleibt ihrer Firma erhalten. «Ich werde mindestens ein Jahr lang einfach mal arbeiten und danach will ich Weiterbildungen planen.»

Es gibt wenige Ehrenmeldungen im Sanitärbereich

Bernhard Niederberger aus Beckenried war früher Profi-Skifahrer. Nachdem er seine Karriere aufgrund von Rückenproblemen beenden musste, entschied er sich für eine Lehre als Sanitärinstallateur bei der Firma Aqwa Sanitär AG in Stans. Der 27-Jährige macht mit seiner Note 5,7 nicht nur sich selbst stolz, sondern auch den Betrieb, wie er sagt. «Im Sanitärbereich gibt es schweizweit sehr wenige Ehrenmeldungen. Es ist ein anspruchsvoller Beruf, der von der Gesellschaft leider nicht immer als dieser angeschaut wird.»

Er sagt, die Arbeit ist sehr abwechslungsreich, denn als Sanitär ist man vom Beginn der Baustelle bis zur Fertigstellung eines Gebäudes vor Ort. «Nicht immer kann man alles nach Plan montieren. Das ist eine Herausforderung, welche den Beruf aber ausmacht, und mein Lehrbetrieb findet Lösungen, die funktionieren.» Bernhard Niederberger hatte zwar gute Vornoten in der Schule und die praktischen Abschlussprüfungen liefen sehr gut, erwartet hätte er die hervorragende Note aber nicht. «Ich habe nicht mehr viel für die schriftlichen Prüfungen gelernt, weil ich spürte, dass ich im praktischen Bereich eine gute Arbeit gemacht habe», sagt er. «Schlussendlich ist es wichtig, dass man besteht. Es ist eine Genugtuung und Wertschätzung für das, was ich während der gesamten Lehrzeit geleistet habe und ich freue mich auf die Zukunft.»

Auch für ihn wäre es schön gewesen, das EFZ vor allen in Empfang nehmen zu können. Bernhard Niederberger bleibt bei der Firma Aqwa Sanitär AG. «Ich werde weiterarbeiten, so wie bis jetzt. Die Handwerksarbeit ist etwas Wunderbares, bei der man sehen kann, was man am Ende eines Tages geleistet hat.»