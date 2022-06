Petition für 400-Meter-Bahn des Leichtathletik-Vereins Nidwalden

Leichtathletik-Verein Petition lanciert: Stans soll doch noch eine 400-Meter-Rundbahn erhalten Nachdem die Gemeindeversammlung das Projekt Eichli-Park angenommen hat, sucht der Leichtathletik-Verein Nidwalden eine andere Lösung für eine 400-Meter-Bahn. 14.06.2022, 11.54 Uhr

An der Gemeindeversammlung vom 1. Juni hatte das Stanser Stimmvolk deutlich entschieden, dass der Eichli-Park für 1,1 Millionen Franken gebaut werden kann. Es war eine Niederlage für den Leichtathletik-Verein Nidwalden (LA Nidwalden), der das Projekt an der Versammlung erfolglos zurückweisen wollte. Denn der Eichli-Park soll ohne 400-Meter-Rundbahn gebaut werden. Und solch eine Anlage fehlt dem Kanton Nidwalden somit weiterhin.

Das bestehende Eichli-Areal in Stans. Bild: Matthias Piazza (Stans, 31. Mai 2022)

Der Leichtathletik-Verein hat sich nun für einen Strategiewechsel entschieden, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Er hat eine Petition mit dem Titel «Für eine 400-m-Rundbahn in Nidwalden» auf der Plattform petitionen.com online gestellt. Die Mitglieder sammeln Stimmen aus der Bevölkerung, welche der Meinung sind, dass der Bedarf für eine 400-Meter-Rundbahn auf dem Kantonsgebiet vorhanden ist. Die Petition, die sich direkt an Regierungsrat Res Schmid richtet, fordert diesen dazu auf, dass der Kanton Nidwalden die Koordination für die Realisierung einer solchen Anlage übernimmt und dass die Bahn als «Minimalvariante» geplant werden soll.

Über 700 Personen unterstützten die Petition nach knapp einer Woche, davon stammen laut dem Verein über drei Viertel aus dem Kanton Nidwalden. Sie sei noch bis mindestens am 20. Juni offen – im Anschluss sollen die Stimmen möglichst schnell der Regierung übergeben werden. (fpf)