Lernfahrerin kracht in Buochs in Hausmauer In Buochs hat eine Lernfahrerin einen Selbstunfall verursacht. Die 25-Jährige wurde leicht verletzt. 08.08.2020, 07.53 Uhr

(rem) Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Kantonspolizei Nidwalden am Freitagabend gegen 21 Uhr in Buochs. Eine 25-jährige Lenkerin war mit einer Begleitperson auf einer Lernfahrt. Sie fuhr von Ennetbürgen auf der Ennetbürgerstrasse herkommend in den Kreisel «Piccadilly» ein. Beim Verlassen des Kreisels in die Bürgerheimstrasse kam das Fahrzeug von der Strasse ab und prallte ohne Fremdeinwirkung mit einer Hausmauer.

Die Lenkerin wurde beim Aufprall leicht verletzt. Sie wurde zwecks Kontrolle vom Rettungsdienst ins Spital gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Am Haus entstand leichter Sachschaden. Die Atemalkoholprobe verlief bei beiden beteiligten Personen negativ. Die genaue Unfallursache wird nun von der Kantonspolizei Nidwalden in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft abgeklärt.