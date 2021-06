Leserbrief Blick über den Randstein! Benno Zurfluh, Grüne Stans

19.06.2021, 10.00 Uhr

Wegen der Randsteine an der Buochserstrasse: Da sind wir Grünen ganz bei euch, liebe SVP! Und genau so haben wir es am letzten Wochenende gemeint: Weshalb Öl, Gas und Uran unter schädlichen Bedingungen zu Tage fördern, mit einem immensen Aufwand aufbereiten und dann um die halbe Welt transportieren, wenn wir hier und einheimisch Sonne, Wasser, Wind und Holz mehr als ausreichend zur Verfügung haben. Die Welt hört halt nicht an den Randsteinen auf!