Leserbrief Das wohl dümmste Autobahnvorhaben Zum Leserbrief «Dieser Strassenabschnitt hätte untertunnelt gehört» vom 11. Mai. 17.05.2021

Der Leserbriefschreiber Nick Meyer trifft mit seinem Leserbrief den Nagel perfekt auf den Kopf. Seine Gedanken decken sich nicht nur mit denjenigen des Vereins Lärm weg, sondern sicher auch mit jenen zahlreicher Hergiswilerinnen und Hergiswiler. Es ist wirklich eine Schande, wie Hergiswil durch die offene Autobahn zerschnitten ist. Es ist das einzige Dorf in der ganzen Schweiz, welches von einer Nationalstrasse total geteilt wird.

Nick Meyer bezeichnet die Sanierung als das wohl dümmste Autobahnvorhaben in der Zentralschweiz. Und wie er recht hat! Die A2 hätte in Hergiswil schon seit Jahrzehnten in einen Tunnel gehört. Vermutlich wurden die kantonalen Politiker aber stets vom Bundesamt für Strassen übertölpelt. Nun sind die Lärmschutzwände erhöht und ein verbesserter Belag verlegt. Trotzdem sieht die ganze Autobahn in unserem Dorf wie eine grüne Anakonda aus, von der man nicht genau weiss, wie viel Lärm und Abgase sie ins Lopperdorf streuen wird. Rund um Hergiswil werden die A2 und A8 mit Tunnels in grossem Stil ausgebaut. Warum hat man dies nicht auch in Hergiswil gemacht? Jetzt ist die grüne Anakonda vom Bundesamt für Strassen realisiert, mit der nun die nächsten Generationen Jahrzehnte lang leben müssen.

Ernst Mathis, Verein Lärm weg, Hergiswil