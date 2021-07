Kehrfahrbahn in Hergiswil vermeidet Unfälle

Leserbrief Hergiswil: «Durch die Kernfahrbahn konnten Unfälle vermieden» Leserbrief zu «Über Kernfahrbahn soll abgestimmt werden» vom 14. Juli 2021 16.07.2021, 11.48 Uhr

Als Velo- aber auch Autofahrer habe ich mit grösstem Unverständnis in der Ausgabe der «Nidwaldner Zeitung» vom 14.7.21 gelesen, dass die äusserst sinnvolle Kernfahrbahn auf der Seestrasse in Hergiswil von einigen SVP-Politikern in Frage gestellt wird. Mit zahlreichen Hergiswilern bin ich mir ohne Wenn und Aber einig, dass die Kernfahrbahn zu weniger Unfällen für die Velofahrer beigetragen hat. Ich empfehle den Initianten umgehend, von diesem, entschuldigen Sie, unsinnigen Vorhaben Abstand zu nehmen. Was spielt es schon für eine Rolle, wenn ein Autofahrer ab und zu zwei bis drei Minuten länger durch Hergiswil fährt? Durch die Kernfahrbahn konnten und werden auch in Zukunft Unfälle vermieden. Sollte diese Regelung aufgehoben werden, würde ich, auch wenn es nicht erlaubt ist, bei stärkerem Verkehr den Gehweg mit dem Velo befahren. Da wäre ich bestimmt nicht der Einzige.