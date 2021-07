Leserbrief «Eine verkehrte Welt kostet leider meistens viel Geld» «Strafverfahren gegen Beckenrieder Lehrerin eingestellt», Ausgabe vom 8. Juli. 23.07.2021, 11.44 Uhr

Die Schülerinnen und Schüler verweilen in den Lagern oder Ferienorten mit ihren Eltern. Ruhe und Erholung ist allseitig gefragt.

So möchte ich meine Besorgnis loswerden. Warum? Weil der von einzelnen Eltern angeprangerten Lehrerin von Beckenried eigentlich grosses Unrecht geschehen ist und sie das einzig und allein innerlich verarbeiten muss. Gut zu wissen, den Job Lehrerin anzunehmen, ist zur heutigen Zeit kein Schleck mehr. An und für sich wurde die Lehrerin, welche es wagte, bei Unruhestiftungen einzugreifen, von einer Minderheit von Mamis angeprangert. In der Folge hat die Schulkommission Beckenried das betroffene Lehrpersonal schlecht beraten. Diese Schulkommission hätte der belastenden Lehrerin nahelegen können oder empfehlen müssen, eine Strafanzeige gegen die vereinzelten Mamis einzureichen, mit der Begründung, durch «wissentlich verleumderische Tatsachenbehauptungen» gegen die Lehrerin einen «Tolggen ins Reinheft» gesetzt zu haben. Ihre Referenz wird für alle Zeiten geschädigt bleiben.

Zum andern hätte die Klägerschaft, also die angesprochenen Eltern, die Kosten des Strafverfahrens und deren Abklärungen vollumfänglich berappen müssen. Was den Steuerzahlern erspart geblieben wäre. Eine verkehrte Welt kostet leider meistens viel Geld.



Meinrad Grüniger, alt Schulrat in Beckenried, Ennetbürgen