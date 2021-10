Leserbrief Es braucht mehr Pflegefachpersonal! Zum Artikel «Fachkräftemangel in der Pflege wegen der ‹Babyboomer-Generation›», Ausgabe vom 1. Oktober 2021 06.10.2021, 11.16 Uhr

Das Pflegepersonal ist häufig überlastet und unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen. Bild einer Demonstration vor dem Bürgerspital Solothurn. Symbolbild: PD

Der Artikel über den Fachkräftemangel in der Pflege wegen der «Babyboomer-Generation» beschreibt, dass auch im Kanton Nidwalden nicht mehr genügend Fachpersonal vorhanden ist und freie Stellen nicht besetzt werden können. Bereits vor drei Jahren habe ich genau aus den beschriebenen Gründen die Pflege am Bett verlassen und eine regelmässige Tätigkeit als Fachexpertin angenommen. Ein Entscheid, welcher mir schwergefallen ist, denn das Arbeiten mit und am Menschen ist für mich eine Herzensangelegenheit. Aber die Vereinbarkeit mit drei schulpflichtigen Kindern, die zunehmenden physischen und psychischen Belastungen, verbunden mit der Schichtarbeit, waren für mich und meine Familie nicht mehr zu bewältigen.