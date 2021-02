Leserbrief «Juniorenteams wie auch Schulkinder sollen den Platz benutzen können» Zur Sanierung des Sportplatzes Grossmatt in Hergiswil. Markus Bachmann, Hergiswil 23.02.2021, 16.45 Uhr

Vom Sanierungsprojekt Grossmatt soll hauptsächlich die Jugend profitieren. Bild: PD/Markus Bachmann

Vor sechseinhalb Jahren übernahm ich das Vorstandsamt als Finanzchef beim FC Hergiswil. Als Nichtfussballer war meine Motivation stets, die Jugendarbeit in Hergiswil vermehrt zu unterstützen. Als Vater von zwei Kindern im Alter von 15 und 17 Jahren sind mir die heutigen Probleme unserer Jugend betreffend Freizeitgestaltung bestens bekannt.

Seit über 50 Jahren wohne ich am Fussballplatz Dorf in Hergiswil und konnte selbst miterleben, wie zu meiner Jugendzeit der Platz zur Schonung immer gesperrt war. Die Sanierung des Fussballplatzes Dorf (2007) hat gezeigt, dass durch den Einbau eines Kunststoffrasens ein optimaler Freizeitraum geschaffen wurde. Seitdem wird der Platz sehr aktiv während der Schule und Freizeit genutzt, nicht nur von Fussballern.

In den letzten 40 Jahren ist der FC Hergiswil im Bereich des Kinder- und Jugendfussballs erfreulicherweise sehr stark gewachsen. So waren 1980 im FC Hergiswil vier Juniorenteams mit 80 Kindern und Jugendlichen. Aktuell hat der Verein zehn Juniorenteams, und die Zahl der Kinder und Jugendlichen hat sich auf 161 verdoppelt. Dass dabei die Planung durch die beschränkte Nutzungskapazität der heutigen Fussballplätze an die Grenzen stösst, erklärt sich von selbst.

Mit dem aktuellen Sanierungsprojekt Grossmatt setzt der Gemeinderat klar auf die Karte Jugend. In Zusammenarbeit mit der Schule und dem FC Hergiswil hat der Gemeinderat die Bedürfnisse der Hauptbenutzer im Detail geklärt. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass durch den Einbau eines Kunststoffrasens hauptsächlich unsere Kinder und Jugendlichen profitieren würden.



Denn nur so wird gewährleistet, dass in Zukunft der Grossmatt-Rasen nicht nur den aktiven Fussballern vorbehalten bleibt. Der Platz würde endlich die notwendigen Rahmenbedingungen erhalten, damit alle Juniorenteams wie auch alle Schulkinder den Platz in Zukunft ebenfalls benutzen könnten.

Der Fussballplatz Dorf hat mir in den letzten 14 Jahren gezeigt, dass das Konzept Kunststoffrasen sehr wohl zukunftsweisend für unsere Jugendarbeit in Hergiswil ist. Ein Ja zum Objektkredit, ein Ja für unsere Jugend!