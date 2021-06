Leserbrief Mit welchen Technologien soll die Energiewende geschafft werden? «Stimme aus Bern», Ausgabe vom 21. Juni Thomas Beck, Büren 30.06.2021, 16.30 Uhr

In der Kolumne «Stimme aus Bern» schwadroniert Nationalrat Keller, dass man den links-grünen Städten jetzt die rote Karte gezeigt hat und eben nicht so leben will, wie die bösen Städter es uns Landbevölkerung vorschreiben will. Im Umkehrschluss könnte man also sagen, dass wir Landeier den Städtern vorschreiben, wie gelebt werden soll, denn wir wollen weiterhin in die Städte fahren, shoppen, Kultur geniessen, Museen besuchen und schlicht ein bisschen die Strassen mit unseren unverzichtbaren fahrbaren Untersätzen verstopfen.



SVP-like und mit ermüdender Konstanz macht er auch die aus dem Ausland Zugezogenen dafür verantwortlich, dass wir mit ihnen als Mitbürger unsere Ziele nicht erreichen können. Gleichzeitig will er mit Technologie die Welt retten.