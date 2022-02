Leserbrief Schlechte Noten für die SVP «Inserat: Schmid distanziert sich», Ausgabe vom 7. Februar 07.02.2022, 13.52 Uhr

Wie kommt es, dass unser Bildungsdirektor Res Schmid in schöner Regelmässigkeit betont, wie wichtig ihm eine gute Lernatmosphäre in den Schulzimmern ist, seine Partei hingegen mit einem geschmacklosen Inserat zum integrativen Unterricht gerade das Gegenteil bewirkt – eine schlechte Stimmung in der Bildungslandschaft Nidwalden?

Wir Schulleiterinnen und Schulleiter Nidwaldens verurteilen das SVP-Wahl-Inserat mit dem Titel «Klare Grenzen beim integrativen Unterricht» scharf. Wir haben gesetzliche Grundlagen wie zum Beispiel das Behindertengleichstellungsgesetz, welche die Rechte der Schwächsten auch in der Schule sicherstellen müssen.

«Miär hend Sorg zu Nidwaldä!» Was hier lautgetreu aufgeschrieben ist, liegt uns am Herzen. Sorge tragen heisst für uns aber auch, in der politischen Diskussion respektvoll, ehrlich und redlich zu argumentieren. All das vermissen wir in diesem Inserat.

Wir wünschen uns eine konstruktive Zusammenarbeit, damit wir gemeinsam eine dem Lehrplan 21 und dem Stand der Bildungsforschung entsprechende Bildungspolitik weiterentwickeln können.

Barbara Ming, Präsidentin Verband Schulleiterinnen und Schulleiter Nidwalden