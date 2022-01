«Liebeserklärung an Beckenried» von Mirò und José Gaggio

Buchbesprechung «Meys Beggäried» Der Beckenrieder Künstler Minò und der Westschweizer Fotograf José Gaggio haben vor kurzem das Kunstbuch «Liebeserklärung an Beckenried» veröffentlicht. Rafael Schneuwly Jetzt kommentieren 06.01.2022, 17.34 Uhr

«Ja - nach so langer Zeyt / wo ich a wäg gsey bi / SIE sind immär da blubä / Meyni Bärgä! / Mey See! / Meys Dorf! / Ich ha di eifach gärä… / Meys Beggäried!».

Im ersten von zahlreichen Gedichten beschreibt Minò seine intensiven Lehr- und Wanderjahre in der Ferne und seine Rückkehr vor zehn Jahren in sein Heimatdorf, nachdem er ein Jahrzehnt vorher entschieden hatte, sich der Kunst zu widmen.

Aufgewachsen in einer italienisch-deutsch-tschechischen Familie wohnt er in seinem Vaterhaus, das früher als Centro italiano diente und für die zahlreichen Gastarbeiter in Beckenried ein Stück Heimat bedeutete. Zum Namen Minò kam Pietro Tignonsini, weil er als Kind häufig das Lied «Una chitarra cento illusioni» des italienischen Sängers Minò Reitano sang.

Zwei Künstler ‒ eine Seele

Minò und der Fotograf José Gaggio lernten sich in an einer Ausstellung von Minò in Lausanne kennen, wo der polyglotte Nidwaldner lange lebte und mit Französisch eine weitere Sprache erlernte. So hat Minò die Gedichte im Buch, die auf Deutsch, Italienisch, Französisch und im Beckenrieder Dialekt geschrieben sind, selbst verfasst. Sie spielen eine zentrale Rolle, denn sie begleiten die Fotografien und die Malerei. Entstanden ist ein poetisches Kunstbuch, das neben dem deutschen auch einen französischen und einen italienischen Titel trägt.

Als sich Minò für die Kunst entschied, brachte er sich das Malerhandwerk selbst bei. Vielleicht macht gerade diese autodidaktische Ausbildung den Reiz seiner Arbeiten aus, denn seine Werke sind sowohl thematisch wie künstlerisch enorm vielfältig und eigenständig. Die Künstlerin und Galeristin Karin Antonucci-Hentschke bezeichnete die Malweise des Nidwaldners mit den leuchtenden Farben und der überbordenden Energie und Lebensfreude als «Minò-Expressionismus», festgehalten mit der für den Künstler typischen Öl-Spachtel-Technik.

Auch das Adjektiv «surrealistisch» bietet sich an, weil Minò immer wieder das Wort «Traum» benutzt und es im Vorwort so formuliert: «Das Ziel ist es, den Betrachter in die fantasievolle Traumwelt der beiden Künstler zu entführen.» Heute ist der Nidwaldner Maler anerkannt und erfolgreich. Unter anderem wird er von der Kunstvermittlungsplattform art24 World AG begleitet, die eine grosse Anzahl von seinen Werken auf dem Markt anbietet.

Der Nidwaldner Künstler Minò präsentiert das Kunstbuch «Liebeserklärung an Beckenried». Bild: PD / Osvaldo Tignonsini

Eine neue Kunst entsteht

Im Kunstbuch entfaltet sich auf 56 grossformatigen Seiten eine leuchtende Welt mit gemalten Bildern, surrealistisch bearbeiteten Fotografien und eingestreuten Gedichten. Diese Trilogie der Darstellung, die in sich eine sinnvoll geschlossene Einheit bildet, ist auf fast allen Seiten oder Doppelseiten sichtbar. Der Fotograf José Gaggio und Minò durchstreiften dreimal Beckenried und die nähere Umgebung, wo sie eine grosse Zahl von Fotografien machten. Anschliessend trafen sie eine Auswahl von 52 Fotos, die man hinten im Buch mit Ortsbezeichnung abgebildet findet. José Gaggio suchte aus den vielen Bildern von Minò geeignete Werke aus, mischte sie mit den ausgewählten Fotografien am Computer und fügte sie zusammen.

Je nach der ausgewählten Malerei und der künstlerischen Inspiration von José Gaggio, beeinflusst vom eingebetteten Gedicht, entstanden ganz unterschiedliche, neugestaltete Fotografien. Ein gutes Beispiel findet sich auf der Doppelseite mit dem Gedicht «Beggerieder Piazza». Der Betrachter sieht zwei Bilder von Minò: ein rechteckiges mit leuchtenden Farben und ein dreieckiges, dunkelfarbiges. Die expressionistische Darstellung benutzte José Gaggio, um die Fotografie mit dem Bistro Schwanen zu bearbeiten, und schuf so ein neues Kunstwerk mit explodierenden Farben. Beim Hotel Rössli auf der nächsten Seite übernahm José Gaggio die Dreiecksform des Bildes und die dunkle Farbe. Auf den ersten Blick käme wohl kein Ortsunkundiger auf die Idee, dass die beiden Gebäude am Hauptplatz stehen.

Erst das eingebettete Gedicht bringt Klarheit, in dem der Icherzähler die Besucherströme auf der Beckenrieder Piazza beobachtet. Das schlecht gelaunte Touristenpaar würde besser die «Liebeserklärung an Beckenried» in die Hand nehmen und den Gang durchs Dorf machen: vorbei an den alten und neuen Wohnhäusern, den Schulen und Fabriken, den Hotels und Restaurants, vorbei an der Kirche und den Kapellen, hinauf auf die Klewenalp, und immer wieder mit dem Blick auf die Landschaft beim schönsten Dorf am schönsten See.

Das Kunstbuch kostet 190 Franken und kann in Stans bei der Buchhandlung von Matt, beim Buchhaus Stocker im Länderpark und bei Minosart in Beckenried (079 622 69 08/www.minosart.ch) bezogen werden. Die nummerierte und handsignierte Ausgabe umfasst 500 Exemplare. Im Moment werden Werke des Künstlers in Luzern (Kunsthandlung und Galerie Pigmento) und in Bürglen UR (Traditionshaus Adler) ausgestellt. Zu einem späteren Zeitpunkt ist eine Buchvernissage in der Ermitage Beckenried geplant.

