Nidwalden Logopädie bleibt ein Sorgenkind Die Bemühungen für eine Entspannung der Personalsituation in der Logopädie sollen aufrecht erhalten werden. Der Landrat beschäftigte sich mit einem Vorstoss. 27.10.2021, 17.25 Uhr

In einer Interpellation hatte Erika Liem Gander (Grüne, Beckenried) Fragen zur Logopädie in den Gemeinden gestellt. Zwar seien die Bemühungen der Bildungsdirektion zur Aufrechterhaltung des Logopädieangebots anzuerkennen. Doch löse eine Weiterbildung für Sprachförderung die angespannte Personalsituation nicht. Oft seien Abklärungen von Kindern nicht oder nur mit Verzögerung möglich. Personen, die den Kurs absolvierten, könnten einfachere Sprachauffälligkeiten begleiten, doch keine Therapien durchführen.

Guido Infanger (FDP, Stans) bezweifelte am Mittwoch, dass das derzeitige Angebot, den Anforderungen genüge. Die Bemühungen müssten aufrechterhalten, wenn nicht gar verstärkt werden.

Bildungsdirektor Res Schmid betonte, dass die Situation in der Logopädie unbefriedigend sei – nicht nur in Nidwalden, sondern in der ganzen Schweiz. Derzeit gebe es für alle Gemeinden eine Lösung. (mu)