neues buch säumerpfad Der Renggpass war einst ein wichtiger Weg zum Gotthard Der Lopper galt jahrhundertelang als Verkehrshindernis. Ein neues Buch zeigt auf, wie bedeutend Berg und Renggpass waren – und sind. Romano Cuonz 13.12.2020, 18.00 Uhr

Der Saumpfad über den Renggpass (Bildmitte) war früher die wichtigste Verbindung zwischen Luzern und Obwalden und sogar dem Gotthardpass. Bild: Romano Cuonz (Juli 2020)



«Lärm drang bis zur Kirche, die Herren erschraken, liefen den Berg hinauf und verliessen das Land», heisst es im Weissen Buch zu Sarnen. Mit den Herren waren der garstige Vogt Landenberg und seine Knechte, und mit dem Berg der Lopper und der Renggpass gemeint. 1291 gab es für den vor den Eidgenossen flüchtenden Bösewicht – genau wie für heimische Säumer mit Pferden oder Bauern mit Vieh – nur diesen einen Landweg von Obwalden nach Luzern.

Marion Sauter ist Professorin für Kulturtheorie und Dozentin für Architekturgeschichte in Bern und Luzern – und hat nun ein Buch über den Lopper verfasst.

Marion Sauter Bild: Florian Arnold (Sarnen, 10. Dezember 2020)



Sie nähert sich der topografischen Barriere und dem Renggpass mit wissenschaftlichen Kriterien. Ihr eben erschienenes Werk trägt den Titel «Lopper – überquert – umrundet– umkämpft».

Hat sich die Schwäbin, die seit 20 Jahren in der Schweiz lebt, zunächst Urner Baudenkmälern und dem Klausenpass als historischem Verkehrsweg gewidmet, traf man sie in den vergangenen Jahren oft am Renggpass an. Ihre Motivation, diesen fast schon vergessenen Trampelpfad zwischen Hergiswil und Alpnach näher zu erforschen, begründet Sauter so: «Ich habe mich mit ihm befasst, weil er der erste Abschnitt auf dem Landweg zum Gotthardpass ist.» Sie habe die Absicht, sich mit ihrer Forschung dem Gotthardpass Schritt für Schritt zu nähern.

Alternative zu kostspieligen Schiffspassagen

«Meiner Meinung nach war in früheren Zeiten nicht der Weg über den Gotthard, sondern jener zu ihm das Problem», erzählt Sauter. Der Renggpass sei jahrhundertelang eine Alternative zu den kostspieligen Schiffspassagen gewesen. In die damaligen, eher kleinen Ruderschiffe hätten sich Pferde oder Vieh nur schwer laden lassen. Benutzbare Landwege von Luzern nach Uri habe es aber weder am rechten noch am linken Ufer des Vierwaldstättersees gegeben. Zu unüberwindbar seien Hindernisse wie der Axenfels auf der einen oder der Seelisberg auf der anderen Seite gewesen.

Händler mit Pferden, die den Gotthard auf dem Landweg erreichen wollten, hätten deshalb ein eigentliches Nadelöhr in Kauf genommen: den 885 Meter über Meer liegenden Renggpass. Dieser gewährleistete einerseits eine Verbindung Richtung Brünig und Berner Oberland. Aber eben auch via Stans über den Surenenpass ins Urnerland – mit prominenten Rastplätzen wie dem Kloster Engelberg oder der Burg Attinghausen auf der Strecke.

Die Autorin befasst sich in ihrem 176-seitigen und reich bebilderten Buch ausgiebig mit dieser Route. Beim Gedanken an ihre Arbeit schmunzelt sie:

«Als ich mit meinem Fotografen den Saumpfad aufsuchte, passierte ihn gerade eine Viehherde, und wir fühlten uns zurückversetzt in historische Zeiten.»

Von der früheren Bedeutung der Strecke zeugt vieles: Unweit des Loppers liegen die Pfahlbausiedlung Kehrsiten oder die Römervilla Alpnach, und selbst auf dem Surenenpass hat man römische Münzen ausgegraben. Aber auch militärische Auseinandersetzungen und entsprechende Befestigungsanlagen gab es an der Lopperroute schon immer.

Das Renggpassbuch wurde zum Lopperbuch

In den Mittelpunkt von Sauters Forschungen rückten jedoch mehr und mehr die Nachfolgeprojekte und die Lopperquerungen weitab der Renggpasshöhe. «Das Renggpassbuch wurde zum Lopperbuch», sagt sie. Beim Rückblick auf den Bau der Landstrasse um 1860 staunt Sauter:

«Es fanden sich keinerlei Hinweise auf Pläne zur Erschliessung des Renggpasses, obwohl dies technisch problemlos möglich gewesen wäre und einige Bergheimet erschlossen hätte.»

Die neue Strasse umrundete stattdessen die unwirtliche, von Steinschlägen gefährdete Lopperfelsnase.

Auch die damals moderne Zugbrücke, die Stansstad erschloss und den Dampfschiffen trotzdem die Durchfahrt nach Alpnachstad und zur Pilatusbahn gewährte, ist ein Thema. Genau wie der gewaltige Felssturz, der zur längsten Pontonbrücke Europas über den See führte. Auch der Pionierphase der Eisenbahn und dem Bau der zahllosen Tunnelröhren, die den Lopper wie einen Käse durchlöchern, sind einige Kapitel gewidmet.

Von Steinzeit bis Gegenwart

Die Autorin versteht es, Aspekte der Mobilität, der Militärgeschichte, der Archäologie und der Siedlungsentwicklung zu verbinden und so einen neuen, vielfältigen Blick auf ein Stück Schweizer Verkehrsgeschichte zu werfen – von der Steinzeit bis in die Gegenwart. Beim Blättern im Buch stellt man oft fest: Der Lopper ist und war weit mehr als ein Verkehrsknotenpunkt.

Hinweis «Lopper – überquert – umrundet – umkämpft» von Marion Suter ist im Buchhandel für 45 Franken erhältlich.