Nidwaldner Landrat beschliesst die Weiterführung des Härtefallpro

Covid-19 Nidwaldner Landrat beschliesst die Weiterführung des Härtefallprogramms Das Parlament stellt sich einstimmig hinter die Gesetzesvorlage und einen Rahmenkredit in der Höhe von drei Millionen Franken. Martin Uebelhart 09.02.2022, 11.05 Uhr

Der Nidwaldner Landrat tagt im Theatersaal des Kollegiums St. Fidelis. Bild: Martin Uebelhart (Stans, 9. Februar 2022)

Volkswirtschaftsdirektor Othmar Filliger sagte am Mittwoch im Landrat, dass die Covid-Härtefallmassnahmen für Unternehmen neben den Kurzarbeitsentschädigungen und dem Erwerbsersatz ein wichtiges Instrument zur Dämpfung der Auswirkungen der Coronapandemie seien. Unter dem Eindruck der Omikron-Welle habe das eidgenösssische Parlament in der Wintersession die Weiterführung des Programms auf Bundesebene beschlossen. «Es ist den Kantonen überlassen, ob sie sich weiterhin an dem Programm beteiligen wollen», hielt Filliger fest. Die Auswirkungen der Covid-Massnahmen sei je nach Branche unterschiedlich. Im Tourismus- oder Eventbereich würden sich die Einschränkungen teilweise nach wie vor stark auswirken. Der Kanton Nidwalden wolle mit dem kantonalen Gesetz die Möglichkeit schaffen, weiterhin Härtefallzahlungen an Unternehmen ausrichten zu können. Gleichzeitig mit dem Gesetz beantragte der Regierungsrat einen Netto-Rahmenkredit von drei Millionen Franken.