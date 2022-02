Neuer leitender Arzt der Klinik Anästhesie und Intensivmedizin

Luks Spital Nidwalden hat einen neuen leitenden Arzt der Klinik Anästhesie und Intensivmedizin Mit Ingmar Krumm wird ein versierter Anästhesist zum leitenden Arzt der Klinik Anästhesie und Intensivmedizin befördert. 14.02.2022, 15.40 Uhr

Ingmar Krumm. Bild: PD

Ingmar Krumm hat 2009 seinen Facharzttitel erworben und war anschliessend als Oberarzt an den Kantonsspitälern St.Gallen und Frauenfeld tätig, bevor er 2013 in das Spital Nidwalden eintrat. Seit 2013 ist er Kaderarzt und Oberarzt der Klinik für Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie am Spital Nidwalden. Er ist zugleich ärztlicher Leiter Rettungsmedizin.

Als Zusatzqualifikationen verfügt er über den «Fachkundenachweis Rettungsdienst» (D) und die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin (D). Neben seinen Leistungen im Kerngeschäft hat er sich in den letzten Jahren vermehrt auch mit den digitalen Prozessen in der Klinik beschäftigt und im 2021 das CAS Digital Healthcare der HSLU mit einer Projektarbeit erfolgreich abgeschlossen, heisst es in einer Mitteilung des Spitals Nidwalden. Digitalisierung wird immer mehr ein Schlüsselfaktor für erfolgreiche Spitäler und medizininformatisches Know-how bei Ärzten wird zum besseren Verständnis der komplexen digitalen Schnittstelle zwischen IT und Medizin beitragen. Nun wurde Ingmar Krumm zum leitenden Arzt der Klinik Anästhesie und Intensivmedizin befördert. (sok)