Interview Männerchor Stans gibt wieder Konzerte – und bereitet sich auf Rom vor Auch der Männerchor hat sich zum Proben elektronische Hilfsmittel zu Nutze gemacht. Im Interview sagt der Präsident, was die kommenden Pläne sind. 19.07.2021, 17.26 Uhr

Ein Konzert des Männerchors Stans vor zwei Jahren. Bild: Primus Camenzind (21. September 2019)

Der Stanser Männerchor musste seine Aktivitäten die vergangenen 18 Monate einschränken. Das hat ihn aber nicht daran gehindert, ein Konzertprogramm in Angriff zu nehmen. Die 75 Sänger wollen im September mit der Fidelis Big Band auf die Bühne stehen. Präsident Franz Odermatt gibt Einblicke in die kommenden Pläne – darunter auch ein Auftritt an der Vereidigung der Gardisten im Petersdom 2022.

Wie wirkt sich die Pandemie auf den Männerchor Stans aus?

Franz Odermatt: Nachdem wir uns weder gesellschaftlich noch zum Singen treffen durften, mussten wir bereits zum zweiten Mal die Generalversammlungen elektronisch durchführen. Dies war für die meisten von uns eine neue Erfahrung, dennoch konnten auch so sämtliche statutarischen Geschäfte erledigt werden. Der Kommunikation kommt seither eine wesentliche Rolle zu. Seit Juni 2020 werden die Sänger mittels Newslettern regelmässigen über aktuelle Themen und den Stand der verschiedenen Projekte informiert. Auch Vernehmlassungen und Befragungen nahmen wir in dieser Zeit elektronisch vor. Ausserdem haben wir in der probefreien Zeit einen Männerchor-Chat angeboten. Über «Teams» konnten sich interessierte Sänger wöchentlich virtuell austauschen. Von anderen Vereinen ist bekannt, dass sie Austritte entgegennehmen müssen, dies ist bei uns glücklicherweise nicht der Fall.

Wie sieht das nächste Projekt aus?

Franz Odermatt, Präsident des Männerchors Stans. Bild: PD

Alle zwei Jahre bringen wir ein eigenes Programm auf die Bühne. Dieses Jahr gemeinsam mit der Fidelis Big Band. «Fly Me To The Moon» bietet einen abwechslungsreichen Abend mit beschwingter Musik und Liedern. Wie der Titel verrät, dreht sich alles um den Mond. Das Programm wurde in enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Big Band erstellt. Um die Sicherheit des Anlasses zu gewährleisten, den Musikgenuss zu garantieren und die Wahrscheinlichkeit der Durchführung zu erhöhen, muss beim Eintritt ein gültiges Covid-Zertifikat vorgewiesen werden. Im Dezember sind Adventskonzerte mit dem Männerchor Ruswil sowie die traditionelle Silvestermesse in der Stanser Kirche geplant.

Wie bereitet sich der Chor auf das kommende Konzert vor?

Die Auflagen des BAG haben uns gezwungen, kreativ zu sein. Soweit möglich, haben wir in keinen Gruppen je Stimme geprobt. Dies hat gut geklappt, durch die erforderlichen Abstände haben wir auch gelernt, selbstständig zu singen und uns weniger auf den Nachbarn zu verlassen. Zur Unterstützung wurden die Melodien der verschiedenen Stimmen sowie die englischen Texte aufgezeichnet und mit den Singbüchern auf unserem Intranet zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise konnte jeder Sänger seine Stimme auch zu Hause üben. Nun werden wir die Zeit bis zu den Konzerten nutzen, um wieder im Gesamtchor zu singen und das in den Stimmproben Erlernte mit der Fidelis Big Band zu einem Gesamtwerk zusammenzusetzen. Über 50 Sänger haben sich bereit erklärt, diese Herausforderung anzunehmen, intensiv zu proben und an den Konzerten dabei zu sein. Zahlreiche Sponsoren und Gönner unterstützen uns dabei.

Und wie sieht die Zukunft des Chors aus?

Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass man nach vorne schauen und das Beste aus der Situation machen muss. Der Männerchor Stans wird weiterhin regelmässig Konzerte geben. Selbstverständlich sind wir stets auf der Suche nach neuen Sängern. Der Chor möchte auch für junge Sänger attraktiv sein. Entsprechend soll das Repertoire erweitert und vermehrt in Projekten gearbeitet werden. Doch soll auch Bewährtes und Traditionelles wie die Zusammenarbeit mit anderen Chören, Musikgesellschaften und Solisten beibehalten werden. Das kommende Jahr hält für uns Sänger ein einmaliges Ereignis bereit. Als Teil der Nidwaldner Delegation am Sacco di Roma werden wir am Freitag, 6. Mai 2022, im Petersdom die Ländermesse zur Aufführung bringen. Ein Erlebnis, das unser Vereinsleben auch gesellschaftlich prägen wird. (pd/zf)

Die Konzerte des Männerchors Stans Konzert «Fly Me To The Moon» mit der Fidelis Big Band: 24. bis 26. September, Kollegium Stans Adventskonzert mit dem Männerchor Ruswil: 11. Dezember in Ruswil und 12. Dezember in der Kirche Büren Silvestermesse: 31. Dezember, Kirche Stans

Hinweis: Der Vorverkauf für «Fly Me To The moon» vom 24. bis 26. September ist eröffnet. Tickets können über www.eventfrog.ch und über Bücher von Matt in Stans bezogen werden.