Stans Märli-Biini entführt ins magische Schneereich von Frau Holle Der Verein hinter der Märli-Biini zeigte an der Konzeptvorstellung grosse Vorfreude auf «Frau Holle». Allzu klassisch wird es nicht. Marion Wannemacher 09.05.2022, 19.10 Uhr

Das Grimm-Märli «Frau Holle» zählt zu den Klassikern. Auf der Liste der Stückkommission der Märli-Biini steht es schon länger. In dieser Saison kommt es nun zur Aufführung. Die Tatsache, dass Stefan Wieland als Autor und Regisseur zeichnet, lässt vermuten, dass es nicht allzu klassisch zu- und hergehen wird. Wieland hat sich in der Märli-Biini mehr als bewährt. Er inszenierte «Dornröschen», war bei «Hänsel und Gretel» für die Musik verantwortlich, leistete mehrfach Unterstützung als Stimmbildner und ist seit 2017 im Vorstand.

Sie spielen im neuen Stück der Märli-Biini die Hauptrollen: Pia Schmid (links) als Frau Holle und Eva Dickenmann als Stiefmutter. Im Stück kämpfen sie als gute und böse Macht gegeneinander. Bild: Marion Wannemacher (Oberdorf, 7. Mai 2022)

Die Mitglieder der Märli-Biini im Gadä der Brauerei Keimling in Oberdorf sind in erwartungsvoller Vorfreude. Wegen der Pandemie ist es nach drei Jahren die erste Konzeptvorstellung, zu der man sich wieder treffen kann. Stefan Wieland versteht es, sie in der Darstellung der Handlung in seinen Bann zu ziehen.

Ein schneefreies Jahr heisst, da ist was schiefgegangen

Denn in seiner «Frau Holle» geht es nicht etwa um eine fleissige und eine faule Tochter, sondern um Stieftochter Annemarie, die im zauberhaften Reich von Schnee und Eis ihr Glück macht. Nicht wie bei Grimm will es ihr die faule Stiefschwester nachtun, sondern die Stiefmutter. Sie ist eine vom Leben enttäuschte Frau, die sich einfach nur weg sehnt von Hof, Arbeit und Töchtern. Auch sie steigt durch den Brunnen zu Frau Holle. Als es ein ganzes Jahr lang nicht mehr schneit, wird klar: Da ist etwas schiefgegangen.

Stefan Wieland erfindet das Märchen neu, Magie spielt in seiner Fassung eine grosse Rolle. Frau Holle, die von Pia Schmid gespielt werden wird, hat magische Kräfte und steht für eine gute Macht, die faule Stiefmutter (Eva Dickenmann wird sie darstellen) für eine böse.

Rund um den Hauptstrang gibt es auch eine Nebenhandlung mit Liebe und Herzschmerz. Aber am Schluss, so viel sei hier bereits verraten, kommt es trotz Turbulenzen doch noch gut raus. Die einfache Botschaft «ohne Fleiss kein Preis» sei auch in der aktuellen Produktion Thema, betont Stefan Wieland. «Es geht aber auch um folgende Aussagen: ‹Steh für dich selber ein› und ‹Man ist nie allein›.»

Ein Schnee-«Flöckchen» ist ein gestandenes Mannsbild

Der Bart muss weg! Alex Friedrich, der im Stück das Schneeflöckchen Bruno spielt, ist im Freilichtspiel «Doppelmord auf der Gruobialp» der Wildhüter Durrer. Bild: Marion Wannemacher (Oberdorf, 7. Mai 2022)

Die neu erfundenen Figuren der mehr oder weniger anmutigen Schneeflocken zeugen von Originalität und Witz. Lacher sind vorprogrammiert, wenn ein gestandenes Mannsbild wie Alex Friedrich das Schnee-«Flöckchen» Bruno spielt. Pikantes Detail am Rande: «Nach der Derniere von Kalif Storch hab ich mir für meine Rolle des Wildhüters Werner Durrer im Freilichtspiel ‹Doppelmord auf der Gruobialp› einen Bart stehen lassen. Den werde ich mir dann abrasieren», erzählt er schmunzelnd. Mühe hat er damit nicht. «Ich würde mir auch Glatze rasieren für eine Rolle», sagt er.

Grosse Anforderungen hat Claudia Tolusso mit ihrem Bühnenbild zu bewältigen: Sie muss zwei sehr komplexe und wandelbare Welten darstellen; das zauberhaft magische Reich der Frau Holle und die reale Welt des Hofs von Stiefmutter und Töchtern. Es werde sehr viel Schnee auf der Bühne geben mit viel Kissen und Decken, verrät sie. Claudia Tolusso denkt daran, eine Stoffbahn mit Hängevorrichtungen zu versehen, die komplett hochgezogen werden können und dadurch die Schneelandschaft auf einmal verschwinden lässt.

Grossen Applaus von den Vereinsmitgliedern erntet Roman Glaser für seine stimmungsvollen Kompositionen. Diese hatte er selber eingespielt, aufgenommen und präsentiert sie vom Band. Es handelt sich um einzelne Motive für das zauberhafte Schneeland der Frau Holle, der Haupt-Charaktere und das Motiv der Versöhnung. Im Gadä wird es ganz still, als er seine Musik präsentiert. Alle sind berührt.

Die Konzeptvorstellung macht bereits gluschtig auf das Märli der Saison der Märli-Biini. So viel wird aber auch klar, Regie, Bühnenbild, Maske (Carmen Käslin) und Kostüme (Sabrina-Claudia Moser) stehen vor grossen Herausforderungen.

Hinweis: Der Vorverkauf beginnt neu bereits am 24. Juni.

