Märli-Biini Stans: Das Schneiderlein muss nun ganz tapfer sein Die Märli-Biini Stans sieht sich durch Corona mit vielen unbeantworteten Fragen konfrontiert. Diese Unsicherheiten führen dazu, dass die Saison 2020 verschoben wird. 27.04.2020, 17.35 Uhr

Die Stanser Märli-Biini mit dem Stück von 2018 «Aljoscha und die drei Teufel» 2018. Bild: Roger Zbinden (Stans, 19. September 2018

(pd) Normalerweise würden in der Märli-Biini Stans aktuell die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen: Proben, Bühnenbild und Technik – ein munteres Treiben voller Vorfreude. Im Herbst 2020 könnten die Besucher dann das «tapfere Schneiderlein» im Theater an der Mürg bewundern. Nicht so dieses Jahr: Schweren Herzens hat sich die Märli-Biini entschieden, dass die Produktion verschoben wird. Zu viele Fragen und Unsicherheiten rund um das Coronavirus verunmöglichen eine Inszenierung.