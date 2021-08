Galerie Sust zeigt Zeichnungen von Mönch Emanuel Wagner

Stansstad / Engelberg Zeichnungen von Mönch Emmanuel Wagner: Man nannte ihn Wilhelm Busch der Berge Der Engelberger Mönch Emmanuel Wagner hatte es faustdick hinter den Ohren. Seine visionären Zeichnungen lassen staunen. Romano Cuonz 21.08.2021, 05.00 Uhr

Sie wird in der Nidwaldner Galerie Sust zum Blickfang: die raumfüllend vergrösserte Zeichnung «Stansstad im zwanzigsten Jahrhundert» des Engelberger Paters Emmanuel Wagner. Gezeichnet hat sie der Mönch um 1890 für den Nidwaldner Kalender. Die Welt, die er da – wohl mit einem schelmischen Grinsen im Gesicht – entwirft, lässt heutige Besucherinnen und Besucher staunen. Mal für Mal.

Aus einem Tunnel im Lopper fährt ein Zug auf die Achereggbrücke. Eine Vision! Der Tunnel sollte erst 1964 Realität werden. Überhaupt lässt der Zeichner seine Fantasie Purzelbäume schlagen: Der moderne Zug mit der Aufschrift «Luzern-Grafenort-Arni-Trübsee-Titlis» wird zum Vehikel für einen Alpaufzug. Aus den Fenstern der dritten Klasse gucken Kühe. Vorne winken der Älpler und sein Kind. Auf dem Dach sind «Chäschessi» und «Mälchstuäl» befestigt. Am meisten aber verblüfft eine Frau samt «Tschifärä» im Vordergrund: Sie fährt auf einem damaligen Hochrad, doch daran angehängt ist – als hätte der Pater bis in die heutige Zeit blicken können – ein Veloanhänger mit einem Kleinkind drin.

Ein Luftschiff über Nidwalden schreibt er mit der Destination «Luzern-Engelberg» an. Wie nur konnte Wagner ahnen, dass es in Engelberg nach dem 1. Weltkrieg tatsächlich eine Start- und Landebahn für Flächenflugzeuge geben würde?

Eine Vision von Pater Emmanuel, gezeichnet um 1890. Bild: PD

Der Engelberger Mönch, der 1853 in Stans als Franz Xaver Wagner getauft wurde, legte 1875 im Bergkloster die ewigen Gelübde ab. Ab jetzt hiess er Pater Emmanuel. Als Lehrer unterrichtete er in allen sechs Klassen des Gymnasiums verschiedenste Fächer.

Der Nidwaldner Kalendermann

Berühmtheit aber – mindestens regional – erlangte der Benediktiner, als ihn die Familie von Matt darum bat, dem «Nidwaldner Kalender» ein neues Gesicht und einen pfiffigeren Inhalt zu geben. Volle siebzehn Jahre, von 1890 bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1907, war Wagner der Kalendermann. Er verfasste Porträts von Zeitgenossen und malte ihre Konterfeis mit Tusche auf Papier. Ja, sogar Liebesgeschichten schrieb er.

Dazu zeichnete er, mit gezielten Bleistiftstrichen, zahllose karikaturistische Bilder. Schilderte eine oft nicht allzu klösterliche Welt. Etwa, wenn er unter dem Titel «Das Geld bezahlt! Am Ring gezogen! So kommt die Frau dir zuge-flogen» einen automatischen Heiratstempel erfand – heute hiesse dies Partnervermittlungsinstitut. Dabei setzte er stolze Preise an: Eine reiche Frau erhielt man bei ihm für 1000 Franken, eine reiche, schöne und junge Frau aber kostete 10 000 Franken. Vermutlich schmunzelte da sogar der Abt. Jedenfalls erhielt Pater Emmanuel Wagner irgendwann den schmeichelhaft gemeinten Spitznamen «Der Wilhelm Busch der Berge». Die Ähnlichkeit und die Art, Menschen so zu parodieren, wie es der Erfinder von Max und Moritz tat, ist verblüffend.

Pater Emanuel Wagner, genannt Wilhelm Busch der Berge. Bild: PD

Mitten im Stansstader Galerieraum steht ein Tisch, auf dem schwarz-weisse Fotos ausgelegt sind. Schätze, die während Jahrzehnten unentdeckt blieben. Abgebildet sind darauf wackere Bergler mit Bärten, hübsch herausgeputzte Mädchen und Frauen und immer auch muntere Buben mit geflickten Hosen. Mal blicken sie freundlich naiv, mal scheu und neugierig ins Kameraauge. Der Ausstellungsmacher Beat Christen erklärt: «Pater Emmanuel Wagner muss schon sehr früh vom neuartigen Medium Fotografie gehört haben und davon begeistert gewesen sein.» Wie zum Beweis nimmt er eine, alte hölzerne Plattenkamera mit riesigem Balg zur Hand. «Das Schöne an einem Kloster ist, dass man dort selbst so ein Ungetüm sorgsam hütet», schmunzelt Christen.

Er entwarf als Kurator Konzept und Szenografie der Ausstellung: Beat Christen. Bild: Romano Cuonz (Stansstad, 17. August 2021)

Die Vor- und Nachteile der Fotografien

Fotografieren war zu Wagners Zeit unglaublich aufwendig. Als Datenträgerin diente eine mit Emulsion versehene Glasplatte, die sehr umständlich zu entwickeln war. Die Bilder, die in der Stansstader Ausstellung zu sehen sind, zeigen sowohl die Vorteile wie auch die Nachteile dieser Kamera. Die Bilder sind unglaublich feinkörnig und lassen selbst kleinste Details haarscharf erkennen. Die langen Belichtungszeiten aber führen zu durchaus charmanten Unschärfen. Zweifelsohne: Der zu Unrecht ein wenig vergessene Benediktiner Pater beherrschte die Kunst der Fotografie zu einem sehr frühen Zeitpunkt aus dem Effeff. Mit scharfer Beobachtungsgabe hat er das Leben in Nidwalden und Engelberg festgehalten. Nicht Kunstfotos sind es. Viel mehr detailgetreue Zeitdokumente, die beim genauen Betrachten volkskundliche Hinweise auf frühere Zeiten geben.

