Alle wollen Mitglied werden: Der Fanclub von Marco Odermatt wird mit Anmeldungen eingedeckt Die steile Erfolgskurve von Skistar Marco Odermatt wirkt sich auch auf die Grösse des Fanclubs aus. Nach etwas mehr als vier Jahren zählt der Fanclub bereits mehr als tausend Mitglieder. Manuel Kaufmann 12.01.2022, 16.00 Uhr

Von der grössten Herausforderung seiner Karriere spricht Marco Odermatt im Interview mit SRF nach seinem Weltcup-Sieg beim Riesenslalom in Adelboden vom letzten Samstag. Er meistert sie mit Bravour und gewinnt seinen vierten von insgesamt fünf Riesenslaloms in dieser Saison. Der Buochser lässt sich nach seinem Triumph am Chuenisbärgli von Tausenden von Fans feiern. Unter ihnen befinden sich auch zahlreiche Mitglieder seines Fanclubs, die den emotionalen Sieg des aktuell besten Skirennfahrers in voller Lautstärke zelebrieren.

Marco Odermatt gewinnt den Riesenslalom in Adelboden und lässt sich im Ziel von seinen Fans feiern. Bild: Jean-Christophe Bott/EPA

In Buochs, Beckenried, Stansstad, Hergiswil und auch in Luzern trafen sich am Samstagmorgen begeisterte Ski- und Odermatt-Fans aus der ganzen Zentralschweiz, um gemeinsam mit dem Car nach Adelboden zu reisen und ihren Protagonisten bei seinem Saisonhighlight zu unterstützen. «Die Vorfreude auf den Riesenslalom in Adelboden war bei den Fans riesig, dementsprechend gross war auch das Interesse, live bei dem Event dabei zu sein», sagt Paul Odermatt, Götti von Marco Odermatt und Präsident seines Fanclubs.

Der Fanclub organisierte die Reise nach Adelboden für mehrere hundert Anhängerinnen und Anhänger des Skistars. «Klar bedeutet die Organisation für uns einen gewissen Aufwand», sagt Paul Odermatt. «Es macht uns aber auch sehr stolz, dass der Skisport und insbesondere Marco Odermatt auf so grosses Interesse stossen.»

Mehrere hundert Mitglieder des Fanclubs von Marco Odermatt reisten nach Adelboden. Bild: PD

Fanclub weckt sogar Interesse im Ausland

Das Interesse am Skiprofi war bei der Gründung des Fanclubs im September 2017 noch überschaubar. Marco Odermatt fuhr damals noch im Europacup und sein Name war einem Grossteil der Bevölkerung noch unbekannt. Doch als der Buochser an der Juniorenweltmeisterschaft in Davos im Februar 2018 gleich fünf Goldmedaillen abräumte, verzeichnete der Fanclub rasanten Zuwachs.

Schnell zählte man mehr als 200 Mitglieder. «Damals waren die meisten Mitglieder noch Leute aus dem Kanton Nidwalden», fügt Paul Odermatt an. Spätestens seit der letzten Saison, wo Marco Odermatt nur knapp den Sieg im Gesamtweltcup verpasste, weckte der 24-Jährige nationales Interesse. «Es kamen Mitglieder aus der ganzen Schweiz und sogar aus unseren Nachbarländern dazu», so Paul Odermatt.

Ein Fahnenmeer erwartete den Skirennfahrer im Zielbereich des Chuenisbärgli. Bild: PD

Odermatts Sieg in Adelboden löste eine weitere Welle von Anmeldungen aus. Insgesamt zählt der Fanclub nun bereits über tausend Mitglieder. Von Kindern bis Seniorinnen und Senioren sei alles dabei. «Man hat keine Chance mehr, alle Mitglieder zu kennen», sagt Paul Odermatt. «Eine Obergrenze gibt es momentan nicht.» Dass dem Fanclub nach etwas mehr als vier Jahren bereits so viele Mitglieder angehörten, hätte Paul Odermatt bei der Gründung nicht gedacht. Doch für ihn ist klar: «Bei dieser steilen Erfolgskurve von Marco steigen eben auch die Mitgliederzahlen seines einzigen Fanclubs rasant an.»

Endlich wieder Unterstützung vor Ort möglich

Paul Odermatt findet es unglaublich, welche Leistungen Marco Odermatt im Skiweltcup bringt und welche Erfolge er in seinem jungen Alter bereits einfährt. «Wir konnten seine Entwicklung Schritt für Schritt mitverfolgen, wenn auch leider einen Grossteil nur am Fernsehen», so Paul Odermatt. Diese Saison kann der Fanclub seinen Skistar endlich wieder vor Ort und lautstark unterstützen. «Einige von uns Fanclüblerinnen und Fanclübler konnten bereits in Sölden und in Alta Badia dabei sein und Marcos Siege im Riesenslalom bejubeln», sagt der stolze Götti Paul Odermatt.

Für die Rennen am nächsten Wochenende in Wengen organisiert der Fanclub aber weder Tickets noch Anreise. «Unser Programm ist bereits im Oktober erschienen. Da wussten wir noch nicht, was überhaupt möglich ist», erklärt der Präsident. Am darauffolgenden Wochenende würde der Fanclub gerne die Reise ins österreichischen Kitzbühel antreten. «Der Vorverkauf ist aber noch nicht eröffnet, da noch unklar ist, ob überhaupt Zuschauer erlaubt sein werden.»

Ein weiteres Event, das auf dem Jahresprogramm des Fanclubs steht, ist das Fanclubfest mit Marco Odermatt Ende Mai. Leider steht dessen Durchführung nach zwei Absagen in den letzten beiden Jahren auch dieses Jahr wieder in den Sternen.

