Marco Odermatt verlängert mit Garaventa

Marco Odermatt «Seilbahnen begleiten mich seit meiner Kindheit» Gäbe es keine Seilbahnen, wäre Marco Odermatt kaum Olympiasieger im Riesenslalom. Mit Seilbahnhersteller Garaventa aus Rotkreuz verbindet ihn eine lange Zusammenarbeit, die nun verlängert wird. Jetzt kommentieren 18.05.2022, 09.59 Uhr

Marco Odermatt erklärt, warum ihm auf der Seilbahn in Adelboden die Tränen gekommen sind. Garaventa

Seit vier Jahren schon ist Seilbahnhersteller Garaventa Sponsor von Skistar Marco Odermatt aus Buochs. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Rotkreuz und Niederlassung in Goldau schreibt: «Schon früh hat Garaventa erkannt, dass der Skifahrer perfekt zum Seilbahnunternehmen passt und ist deshalb früh in das Sponsoring eingestiegen, kurz nach seinen grossen Triumphen an den Juniorenweltmeisterschaften in Davos. Garaventa ist natürlich stolz darauf, mittlerweile einen Gesamtweltcupsieger und Olympiasieger unterstützen zu dürfen.»

Das Unternehmen unterstützt laut Mitteilung auch regionale Skiverbände von Swiss Ski «und trägt damit dazu bei, optimale Rahmenbedingungen für den Skinachwuchs zu schaffen». Die Partnerschaft mit Marco Odermatt sei eine konsequente Ergänzung der Skisport-Aktivitäten des Seilbahnherstellers. «Marco ist der ideale Markenbotschafter für Garaventa. Er ist bodenständig, engagiert und sympathisch – diese Werte passen optimal zu uns», sagt CEO Arno Inauen.

Seilbahnen tragen Marco Odermatt von Erfolg zu Erfolg. zvg

«Seilbahnen begleiten mich seit meiner Kindheit»

Marco Odermatt wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Ich freue mich sehr auf die weitere Zusammenarbeit mit Garaventa. Seilbahnen begleiten mich schon seit meiner Kindheit. Mit zwei Jahren brachten mich die Skilifte auf den Anfängerhügel, eine Doppelmayr/Garaventa-Seilbahn brachte mich an den Start der Olympia-Rennen. So hat sich der Kreis irgendwie geschlossen.»

Odermatt erwähnt auch eine ganz spezielle Fahrt mit einer Seilbahn: Als er Anfang Januar den Sessellift bestieg und ein zweites Mal zum Start hinauf fuhr, sind ihm die Tränen gekommen. «Am speziellsten war für mich die Fahrt mit dem Chuenisbärgli-Sessellift zum Start des Riesenslaloms in Adelboden anfangs Jahr. Mit dem Sieg auf diesem legendären Hang hat sich auch mein grösster Kindheitstraum erfüllt.» (mme)

