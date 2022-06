Maria Rickenbach: Kapellverwalter Albert Fuchs sagt Adieu

Maria Rickenbach Eine Ära endet: Pfarrer Albert Fuchs demissioniert nach über vier Jahrzehnten Während 44 Jahren wirkte Albert Fuchs als Stiftungsrat und Kapellverwalter in der Kapellstiftung Maria Rickenbach. Nun übergibt er seine Tätigkeit an Marino Bosoppi. 17.06.2022, 17.33 Uhr

Am 15. Juni 2022 fand die Jahresversammlung der Kapellstiftung Maria Rickenbach statt. 22 Stiftungsräte nahmen im Restaurant Pilgerhaus Kenntnis vom Jahresbericht des Stiftungsratspräsidenten, Viktor Furrer. Im Mittelpunkt der Versammlung stand aber ein anderer Punkt: der Abschied von Pfarrer Albert Fuchs. Wie die Stiftung in einer Mitteilung schreibt, habe man mit viel Wehmut die Demission von Pfarrer Albert Fuchs als Mitglied des Stiftungsratsausschusses entgegengenommen. Seit 44 Jahren gehörte Albert Fuchs als Stiftungsrat und Kapellverwalter der Kapellstiftung Maria Rickenbach an. Der 1937 in Schwyz geborene Bauernsohn zog nach seiner Tätigkeit als Stanser Pfarrer 2003 nach Maria Rickenbach. Knapp 19 Jahre amtete er hier als Wallfahrtskaplan. Und in dieser Zeit habe er viel bewirkt und Maria Rickenbach sei aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Erfreulich sei, dass nach der Einstellung des Betriebs auf dem Haldigrat 1996 die Frequenzen der Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach wieder angezogen haben. Daran hatte der heute 85-jährige Bergpfarrer sehr grossen Anteil. «Es ist ihm immer wieder gelungen, viele Personen, Gruppen und Organisationen für den Wallfahrts- und Kraftort zu begeistern. So wurden nicht nur Beziehungen über die Kantonsgrenzen aufgebaut, regelmässig besuchten auch Gäste ausserhalb der Landesgrenzen den wunderschönen Ort zur Stille», erklärt die Stiftung in ihrer Mitteilung.

Von links: Pfarrer Albert Fuchs, Viktor Furrer, Präsident der Kapellstiftung Maria Rickenbach, und Marino Bosoppi-Langenauser, neuer Kapellenverwalter. Bild: PD

In seiner Amtszeit als Mitglied des Stiftungsratsausschusses wurde die Erneuerung der Luftseilbahn Dallenwil-Niederrickenbach (2008), die Erneuerung der Wasserversorgung Niederrickenbach (2003) sowie verschiedene Sanierungen im Restaurant Pilgerhaus in den Jahren 2010 und 2019 umgesetzt. An der erfolgreichen Umsetzung dieser Projekte hatte Albert Fuchs grossen Anteil, und die Stiftung ist ihm dazu zu grossem Dank verpflichtet. «Pfarrer Fuchs hat seine Bodenhaftung nie verloren und zeigt sein grosses und verständnisvolles Herz gegenüber seinen Mitmenschen. Diese Grundsätze zeichnen ihn als Persönlichkeit auch aus», findet die Kapellstiftung nur lobende Worte. So sei der «Fuchs», wie er liebevoll auch genannt werde, vor vier Jahren durch die Gemeinde Oberdorf für sein Lebenswerk als «Oberdörfler des Jahres» ausgezeichnet worden.

Marino Bosoppi ist neuer Kapellverwalter

Mit seinem Abschied endet auch sein Wirken als Bergpfarrer in Maria Rickenbach. Der heute 85-Jährige hat vorausschauend die Arbeit in neue Hände gegeben und geniesst nun seinen Ruhestand – notabene über 20 Jahre nach dem ordentlichen Rentenalter – bei guter Gesundheit wieder im Tal. Der Stiftungsrat dankt Pfarrer Albert Fuchs von Herzen für sein grosses Wirken in den vergangenen Jahrzehnten mit einem lautstarken Applaus. Es sei versichert, dass die Mitglieder des Stiftungsrates noch lange freundschaftlich mit ihm verbunden sein werden.

«Der Fuchs» wäre nicht «der Fuchs», wenn er nicht selbst mit seinem Geschick den in Büren als Seelsorger tätige Marino Bosoppi-Langenauer als sein persönlicher Nachfolger in die Stiftung geholt hätte. Die Kapellstiftung Maria Rickenbach darf mit Marino Bosoppi-Langenauer auf einen äusserst kompetenten, zuverlässigen und bestens vernetzten neuen Kapellverwalter zurückgreifen. Damit ist das sechsköpfige Gremium des Stiftungsratsausschusses wieder komplett und bereit, die kommenden Herausforderungen anzunehmen. Der Stiftungsrat der Kapellstiftung Maria Rickenbach bedankte bei Marino Bosoppi-Langenauer für seine Bereitschaft, die Dienste von Albert Fuchs weiterzuführen sowie dem Kirchenrat der Katholischen Kirchgemeinde Stans für ihr Wohlwollen gegenüber der Stiftung. (inf)