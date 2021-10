Ein Nidwaldner, ein Obwaldner und ein Urner rösten Kaffee

Maria-Rickenbach Drei Zentralschweizer Kollegen erfüllen sich ihren Traum einer eigenen Kaffeerösterei Ein Nidwaldner, ein Obwaldner und ein Urner rösten in Maria-Rickenbach Kaffee. Er kommt bei den Kunden an. Nun wollen sie Restaurants dafür gewinnen. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 10.10.2021, 15.33 Uhr

Stefan Wyrsch, Mike Bacher und Andrija Stojkovic (von links) begutachten die frisch gerösteten Bohnen. Bild: Urs Hanhart (Niederrickenbach, 8. Oktober 2021)

«Er schmeckt sehr gut, kräftig, aber nicht bitter. Und das Beste daran: Er ist von hier», meint Werni Odermatt aus Dallenwil, als er sich im Laden der neuen Kaffeerösterei in Maria-Rickenbach gerade mit Nachschub eindeckt. Doch nicht nur Stammkunden sind auf den Geschmack gekommen. «Bei schönem Wetter kaufen auch Wanderer bei uns Kaffee ein, und lassen sich den Röstprozess erklären», sagt Stefan Wyrsch, der gerade den rund fünfzehnminütigen Röstvorgang einer weiteren Ladung überwacht. Bis zu 50 Kilo werden so an einem Freitag produziert. Stefan Wyrsch erklärt:

«Es kommt vor, dass der ganze produzierte Kaffee noch am selben Tag verkauft ist.»

Der gebürtige Oberdörfler, der in Bauen wohnt, hat sich seit Anfang Juli jeweils freitags dem Kaffeerösten verschrieben. «Die Herausforderung ist, Temperatur und Belüftung so einzustellen, dass man das Maximum an Qualität aus den Bohnen herausholen kann.» Einen Lohn könne er sich zwar noch nicht auszahlen, aber dank der Verkäufe im Laden und über Internet sei der Betrieb kostendeckend.

Auf die Faszination Kaffee sei er in der Hotelfachschule gekommen. Während der Ausbildung wurden Kaffeeröstereien besichtigt. Zusammen mit dem ebenfalls 33-jährigen Engelberger Juristen und CVP/Mitte-Kantonsrat Mike Bacher und dem 31-jährigen Entwicklungsingenieur Andrija Stojkovic aus Hergiswil hat Stefan Wyrsch, der an vier Tagen die Woche im Hotel Villa Honegg ob Ennetbürgen als Rezeptionist arbeitet, im vergangenen Jahr die Rösterei Maria-Rickenbach GmbH gegründet.

Die Kaffeebohnen reisen mit der Seilbahn

Warum gerade in Maria-Rickenbach? Die Bohnen müssen erst mit der Seilbahn von Dallenwil nach Niederrickenbach, wie der kleinste Teil der Gemeinde Oberdorf offiziell heisst, transportiert werden. Und nach dem Rösten geht's mit der Seilbahn wieder ins Tal. «Wir haben eine enge Bindung zum Wallfahrtsort Maria-Rickenbach. Und dank unserem guten Verhältnis zur Kapellstiftung Maria-Rickenbach kamen wir im Engel-Haus gegenüber dem Restaurant Pilgerhaus zu einer geeigneten Lokalität», erzählt Mike Bacher. Zwar findet die Veredelung in der Region statt, doch der Rohstoff kommt von weit her. Micke Bacher erklärt:

«Das europäische Klima ist für Kaffeebohnen nicht geeignet und der Anbau in einem Gewächshaus weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll.»

So stammen die Kaffeebohnen etwa aus Brasilien, Guatemala und Äthiopien. «Kaffee ist nicht immer ein unproblematisches Produkt. Aber wir arbeiten mit Kooperativen zusammen, bei denen menschenwürdige Arbeitsbedingungen herrschen, insbesondere sollen die Kaffeebauern fair entlöhnt werden», erklärt Mike Bacher, der schon eine solche Kaffeeplantage in Brasilien besuchte, um sich vor Ort ein Bild zu machen. Und bei Stefan Wyrsch gehören Besuche auf den Kaffeeplantagen zum regelmässigen Ferienritual, ergänzt dieser.

Ein Gastronom hat schon angebissen

Dank unterschiedlicher Herkunft können verschiedene Mischungen von Kaffee geröstet werden. Der Job von Mike Bacher ist es, das Netzwerk aufzubauen. Keine einfache Aufgabe, meint er:

«Die Gastronomen haben mit den Kaffeelieferanten in der Regel zwei- bis dreijährige Verträge. Da braucht es Geduld und das richtige Timing für eine Zusammenarbeit.»

Andrija Stojkovic ist der Mann fürs Marketing und die Technik. So betreut er die Website und den Online-Vertrieb und hilft auch beim Rösten, wenn Not am Mann ist. «Ich kam durch Stefan, den ich schon seit der Kindheit kenne, auf die Idee einer Kaffeerösterei», erzählt er.

Und bereits können die Jungunternehmer, die nach eigenen Angaben die erste und bisher einzige Kaffeerösterei Nidwaldens betreiben, einen ersten Erfolg in der Gastrobranche verbuchen – wenn auch jenseits der Kantonsgrenze: Ein Bündner Wirt serviert seinen Gästen demnächst Kaffee vom Nidwaldner Wallfahrtsort.

Die Rösterei Maria-Rickenbach im Internet: roesterei-maria-rickenbach.ch