Politik Markus Walker ist für ein Jahr höchster Nidwaldner Der Landrat bestellte am Mittwoch sein Büro und wählte Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen zum Landammann für 2022/2023. Martin Uebelhart 29.06.2022, 19.12 Uhr

Zum dritten Mal – und wie er selber vermutete zum letzten Mal – oblag es Norbert Rohrer (Mitte, Stansstad, Jahrgang 1948) die erste Landratssitzung der Legislatur als Alterspräsident zu eröffnen. In seiner Ansprache machte er sich am Mittwoch Gedanken zu den drängendsten Problemen in der Welt, aber auch in der Schweiz und in Nidwalden.

Mit Jahrgang 1948 ist Norbert Rohrer das älteste Mitglied des Landrats. Er eröffnete am Mittwoch die erste Sitzung der neuen Legislatur. Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

Mit Blick auf andere Weltgegenden befand er, dass in Nidwalden und auch in der Schweiz die politische Kultur noch ziemlich intakt sei. Rohrer:

«Allerdings haben sich in den beiden letzten Jahren coronabedingte Risse in der Gesellschaft gezeigt».

Diesen Tendenzen zu Intoleranz gelte es in Zukunft entgegenzutreten.

Über einen geschichtlichen Exkurs zu den politischen Gremien in Nidwalden schlug Norbert Rohrer den Bogen zur Gegenwart. Die Parteienlandschaft sei in den vergangenen Jahren hin zu einer grösseren Vielfalt in Bewegung geraten. «Diese Vielfalt spiegelt auch die gesellschaftliche Vielfalt unseres Kantons», befand Rohrer.

Die 25 Landrätinnen und Landräte, die am 13. März neu gewählt worden sind, legten in der Folge den Amtseid ...

Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

... oder das Handgelübde ab.

Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

Probleme suchen nach Lösungen

Mit 57 Stimmen wählte der Landrat den Ennetmooser SVP-Vertreter Markus Walker zum Präsidenten für das Amtsjahr 2022/2023. «Ich freue mich sehr, das verantwortungsvolle Amt mit Respekt und Demut zu übernehmen», sagte er in seiner Antrittsrede.

Applaus zur Wahl: Markus Walker (SVP, Ennetmoos) ist Landratspräsident. Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

Kaum sei man Landratspräsident, habe man politisch nichts mehr zu sagen, meinte er. Bevor er sich auf Regieanweisungen beschränke, wolle er noch einige persönliche Gedanken äussern. Angesichts der strengen und schwierigen Zeiten in den vergangenen drei Jahren rief er dazu auf, an die Zukunft zu glauben – und ermunterte die Parlamentarierinnen und Parlamentarier:

«Haben wir Mut und Zuversicht, bleiben unkonventionell und kreativ, und vertrauen wir auf unsere starken Wurzeln und auf unsere Traditionen, und probieren wir zusammen etwas Neues aus.»

Die Welt und die Schweiz stünden vor gewaltigen Problemen. Davor müsse man keine Angst haben. Viele Probleme bräuchten viele Lösungen, hielt Walker fest. «Und viele Lösungen bedeuten viel Arbeit für uns alle.» Die Schweiz und insbesondere Nidwalden sind perfekt geeignet, um Lösungen zu finden, zeigte er sich überzeugt.

Der 1. Vizepräsident Paul Odermatt (Mitte, Oberdorf, links) gratuliert dem neuen Landratspräsidenten. Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

Vervollständigt wird das Landratsbüro durch den 1. Landratsvizepräsidenten Paul Odermatt (Mitte, Oberdorf), den 2. Landratsratsvizepräsidenten Toni Niederberger (SVP, Stans) sowie durch die Vertreterinnen und Vertreter der Fraktionen: Urs Amstad (SVP, Beckenried), Franziska Rüttimann (Die Mitte, Buochs), Iren Odermatt Eggerschwiler (FDP, Dallenwil), Erika Liem Gander (Grüne-SP, Beckenried) und Matthias Christen (GLP, Buochs).

Neue Mitglieder der Regierung vereidigt

Vereidigt wurden am Mittwoch auch Therese Rotzer (Mitte) und Peter Truttmann (GLP), die neu in den Regierungsrat gewählt worden sind.

Leisteten den Amtseid: Gesundheits- und Sozialdirektor Peter Truttmann (GLP) und Baudirektorin Therese Rotzer (Mitte). Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

Drei Anläufe brauchte das Parlament, bis die 58 Stimmen für die Wahl des neuen Landammanns Joe Christen (FDP) feststanden. Der Landwirtschafts- und Umweltdirektor übernimmt das Amt turnusgemäss für ein Jahr von Karin Kayser. Als Landammann die Nidwaldner Regierung führen und vertreten zu dürfen, sei für ihn eine grosse Ehre, sagte Joe Christen.

Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen ist neuer Landammann. Bild: Pius Amrein (Stans, 29. Juni 2022)

Dies bringe zwar mit sich, dass seine Agenda etwas mehr gefordert werde und die Freiräume noch spärlicher sein würden. Er betont jedoch:

«Diese Anlässe und Veranstaltungen eröffnen mir aber tolle Gelegenheiten, meine Mitlandleute noch besser kennen zu lernen und dabei auch zu erfahren, wo allenfalls der Schuh drückt.»

Auf diese Begegnungen mit Mitbürgerinnen und Mitbürgern, auf die Gespräche und den Austausch mit ihnen freue er sich ganz besonders. «Ich freue mich sehr auf eine gute Zusammenarbeit zwischen Parlament und Regierung und versichere, dass ich mein Bestes geben werde», schloss Joe Christen.

Zur Landesstatthalterin wurde Michèle Blöchliger (SVP) gewählt. Die bisherige Gesundheits- und Sozialdirektorin wird per 1. Juli neu der Finanzdirektion vorstehen.

Parlament wählte seine ständigen Kommissionen

Gewählt wurden auch die ständigen Kommissionen und weitere Behörden für eine Amtsdauer von vier Jahren. Das Präsidium der Finanzkommission wechselt mit Regina Durrer (Ennetmoos) von der SVP zur Mitte. Roland Blättler (SVP, Stansstad) präsidiert neu die Kommission für Finanzen, Steuern, Gesundheit und Soziales (FGS), deren Vorsitz von der FDP zur SVP wechselt. Der Justizkommission steht neu Beatrice Richard (FDP, Stans) vor.

Die Präsidien der weiteren ständigen Kommissionen blieben unverändert. Kommission für Staatspolitik, Justiz und Sicherheit (SJS): Thomas Wallimann (Grüne-SP, Ennetmoos); Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt (BUL): Armin Odermatt (SVP, Oberdorf); Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft (BKV): Norbert Rohrer (Mitte, Stansstad); Aufsichtskommission (AK): Remo Zberg (FDP, Hergiswil).

