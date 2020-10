Maskenpflicht in Ob- und Nidwalden: Menschenverstand und Fingerspitzengefühl sind gefragt Zentralbahn und Postauto haben schon über vier Monate Erfahrung mit der Maskenpflicht. Sie ziehen eine positive Bilanz. Bei Leuten mit Masken-Dispens kann's schon mal Unklarheiten geben. Matthias Piazza 20.10.2020, 05.00 Uhr

In den öffentlichen Verkehrsmitteln gilt die Maskenpflicht seit vier Monaten. Bild: Peter Schneider / Keystone

Sie gilt im öffentlichen Verkehr schon seit dem 6. Juli. Am Montag wurde die Maskentragpflicht schweizweit auch auf alle öffentlich zugänglichen Einrichtungen und Innenräume ausgeweitet. So gilt sie nun etwa auch in Bahnhöfen, an Bushaltestellen und in Läden. Ausgenommen von der Maskenpflicht sind Kinder unter 12 Jahren und Leute, die aus medizinischen oder anderen Gründen keine Maske tragen können und vom Arzt dafür ein Attest haben. Damit dürfte es in der Umsetzung keine Unklarheiten geben, sollte man meinen.