Maturaarbeit 700 Antworten: So stehen die Nidwaldner zu möglichen Gemeindefusionen im Kanton Ist die Zeit reif für Gemeindefusionen? Dieser Frage ging Maturand Marco Zurkirch aus Oberdorf nach und stiess bei Politikern und Bevölkerung auf verblüffende Antworten.

Es gibt Maturaarbeiten, die ragen einfach heraus. So eine ist diejenige des 18-jährigen Oberdorfers Marco Zurkirch. Für seine Arbeit mit dem zunächst trocken klingenden Thema Gemeindefusionen in Nidwalden stiess der Maturand des Kollegium St. Fidelis in Stans überall auf offene Ohren. Per Online-Umfrage verschickte er einen Link an alle elf Gemeindeverwaltungen, alle Landräte und den Regierungsrat, einige Unternehmen sowie Bekannte von sich und seinen Eltern.

Maturand Marco Zurkirch. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 16. Dezember 2020)

«Insgesamt habe ich sicher bis zu 500 Adressaten angeschrieben», schätzt er. Man gab seinen Link weiter. «Etwas mehr als 700 Antworten kamen zurück, an die 600 haben gar den Fragebogen bis zum Schluss ausgefüllt», freut er sich. «Es hat mich sehr überrascht, wie offen die meisten Teilnehmer meiner Umfrage für das Thema waren.» Noch mehr hat ihn überrascht, dass ein Drittel aller Befragten eine Gemeindefusion begrüssen würden.



Marco Zurkirch hatte ausserdem Nationalrat Martin Landolt angeschrieben, der massgeblich in eine der grössten Gemeindereformen der Schweiz im Kanton Glarus als damaliger Landratspräsident involviert war. Der Glarner Regierungsrat hatte 2006 das Modell einer Reduktion von 27 auf zehn Gemeinden vorgestellt. Die Landsgemeinde stimmte 2006 für den spontanen Antrag eines Bürgers, der nur noch drei Einheitsgemeinden vorsah.

Das Thema Gemeindefusion begegnete ihm immer wieder



Landammann Othmar Filliger. Bild: Urs Hanhart

Damals war Zurkirch knapp zehn Jahre alt. «Später hörte ich immer wieder davon, auch auf regionaler Ebene. So ist das Thema Einheitsgemeinde in Nidwalden aktuell», begründet er seine persönliche Motivation für das Projekt. An seinem Familientisch werde gern politisiert. Sein Vater Beda Zurkirch ist Schulrat in Oberdorf.

«Martin Landolt zeigte sich sehr offen und begeistert, dass sich jemand, der so jung ist, für dieses Thema interessiert», so Zurkirch. Bald war ein Telefoninterview verabredet. Auch heimische Politiker wie der Nidwaldner Landammann Othmar Filliger, Regierungsrat Joseph Niederberger oder der Ennetbürger Gemeinderat und CVP-Kantonalpräsident Mario Röthlisberger waren offensichtlich angetan von seinem Interesse. Filliger sagt dazu: «Mich freut, dass jemand, der so jung ist, sich mit der Politik des Kantons Nidwalden befasst und in seiner Arbeit sehr systematisch und konzeptionell vorgeht.»



Die Zeit für Gemeindefusionen ist noch nicht da

Klar geworden ist aus den Antworten der Politiker, dass es für Gemeindefusionen vor allem einen Druck braucht – aus finanziellen oder personellen Gründen. Zurkirch hat in seiner Maturaarbeit Aspekte wie die Verbesserung der Dienstleistungsqualität durch die Spezialisierung der Angestellten bei den Gemeinden untersucht. Landrat Joseph Niederberger sieht durchaus Vorteile in einer grösseren Gemeindeverwaltung. Die Kombination des Know-hows verschiedener Personen verspreche schnellere und effizientere Dienstleistungen.



Die Standortattraktivität des Kantons könnte durch Gemeindefusionen jedoch nicht gesteigert werden, findet Othmar Filliger. Er betont die Bedeutung des innerkantonalen Finanzausgleichs für die Gemeindeautonomie. Zurkirch schlussfolgert in seiner Arbeit, dass es keine Möglichkeit gebe, dass die finanzschwachen Gemeinden in Nidwalden mit einer der drei Gebergemeinden Hergiswil, Stansstad und Ennetbürgen fusionieren könnten. In möglichen Zusammenschlüssen sieht er jedoch Hergiswil mit Stansstad, Ennetbürgen mit Buochs, Beckenried mit Emmetten sowie Ennetmoos, Stans und Oberdorf miteinander zusammengehen. Die Ortsteile Büren und Niederrickenbach ordnet er Dallenwil und Wolfenschiessen zu.



Gefährdung der Bürgernähe befürchtet

Als einen wichtigen Punkt hat Marco Zurkirch auch den Aspekt des Zugehörigkeitsgefühls beleuchtet. «Die Nidwaldner Bevölkerung hält gern an Traditionen fest und ist bei eidgenössischen Abstimmungen eher konservativ eingestellt.» Sowohl er als auch Mario Röthlisberger befürchten eine Gefährdung der in Nidwalden ausgeprägten Bürgernähe. Zurkirchs Fazit:

«Als klaren Nachteil stufe ich die geringere Gemeindeautonomie ein.»

Schlüssig wird dargelegt, dass die Gemeinden auf unterster Ebene den Föderalismus verkörpern. Dieser ginge durch Fusionen verloren, sieht Josef Niederberger eine negative Folge. Der Vorteil des Föderalismus liege ja gerade darin, dass viele verschiedene Systeme ausprobiert würden und man voneinander lernen könne.

Auch vermutet Röthlisberger, dass die individuellen Bedürfnisse der Dörfer nicht mehr gleich gut abgedeckt werden könnten. Rein finanziell biete eine Fusion nicht wirklich Sparpotenzial, glaubt Zurkirch. So kosteten die Entwicklung eines Konzepts und der Aufbau der Gemeindeverwaltung viel Geld. Zurkirch zitiert Röthlisberger, für den Gemeindefusionen ein «Nullsummenspiel» darstellten.



«Wieso etwas ändern, wenn es funktioniert?»

36 Prozent der von Zurkirch Befragten befürworten derzeit eine Gemeindefusion im Kanton Nidwalden. Die über 65-Jährigen sind dabei entschiedener für Gemeindefusionen als die jüngeren Umfrageteilnehmer: 48 Prozent sprechen sich in dieser Altersgruppe dafür aus. Zurkirch vermutet dahinter eine grössere Kenntnis des Themas als bei Jüngeren. Dagegen würden knapp über 75 Prozent aller Befragten unter 30 derzeit Gemeindefusionen ablehnen. Ein Satz bringe die Ablehnung auf den Punkt: «Wieso etwas ändern, wenn es funktioniert? Es ist doch gut so, wie es ist.»



Über die gelungene Dokumentation kann sich Marco Zurkirch auf jeden Fall freuen. Wer jetzt glaubt, der junge Oberdorfer strebe vielleicht selber eine politische Karriere an, liegt schief. «Ich möchte Bauingenieur oder Holzbauingenieur werden.» Nach der Matura plant er zunächst ein Praktikum in einem Ingenieur- oder Architekturbüro.