Maturaarbeit: Haben Frauen Nidwaldens Politik verändert?

Maturaarbeit «In den letzten 50 Jahren fand allgemein ein Umdenken statt» – Wie Nidwaldens Frauen die Politik veränderten

«Ich habe mich schon immer für Geschichte und Politik interessiert», sagt die Buochser Maturandin Lea Mathis. Noch dieses Jahr wird sie volljährig und erhält damit ganz selbstverständlich das Stimm- und Wahlrecht. «Bis letztes Jahr ‹50 Jahre Frauenstimmrecht› in aller Leute Mund war, konnte ich mir kaum vorstellen, dass Frauen um ihre politische Gleichstellung einst kämpfen mussten», erzählt die Gymnasiastin. Da sei in ihr der Entschluss gereift, ihre Maturaarbeit zu diesem Thema zu machen.

Die Buochser Gymnasiastin Lea Mathis vor dem Kollegi Stans. Bild: Romano Cuonz (Stans)

Vor allem habe sie in Erfahrung bringen wollen, wie damals in Nidwalden argumentiert und debattiert worden war. Doch die junge Frau wollte mehr, als nur Erinnerungen wachrufen. Dies belegen schon ihre Leitfragen.

«Wie hat sich der Frauenanteil in der Nidwaldner Regierung, im Landrat und den Gemeinderäten in den letzten 50 Jahren verändert?»,

fragt sie sich. Und: «Kann man aus dem zunehmenden Einfluss der Frauen in der Nidwaldner Politik Veränderungen herauslesen?»

Fortschrittliche Nidwaldner

Spannend zu lesen ist die Geschichte zur Einführung des Frauenstimmrechts in der ganzen Schweiz, die Lea Mathis minutiös aufgearbeitet hat. Um Fakten zusammenzutragen, hat sie viel gelesen: Auf ihrem Schreibtisch lagen Primär- wie Sekundärliteratur. Aber auch Websites, Filme und politische Talkshows zog sie hinzu.

Doch Lea Mathis wollte noch Genaueres über die damaligen Vorgänge, vor allem in Nidwalden, erfahren. Mathis erzählt:

«Dazu sammelte ich Geschichten und Erlebnisse von sechs politisch aktiven Frauen und Männern, welche die Zeit zwischen 1959 und 1971 hautnah miterlebt hatten.»

Viel Zeit verbrachte die Maturandin im Staatsarchiv, wo sie vor allem Zeitungsartikel sichtete. Eine wichtige Erkenntnis: Im Kanton Nidwalden war von den hitzigen Diskussionen, die die Schweizer Politlandschaft zwischen 1959 und 1971 prägten, eher wenig zu spüren. Lea Mathis folgert:

«Erst mit dem Eisenbahntunnel durch den Lopper und der Strassenverbindung Richtung Gotthard öffnete sich Nidwalden für neue Ideen und Gedanken.»

Fortschrittliche Leute nahmen das Thema der politischen Gleichstellung der Frauen auf, andere hielten sich bei Diskussionen zurück. «Heftige Auseinandersetzungen oder Störaktionen aber gab es in Nidwalden nicht», stellt Lea Mathis in ihrer Arbeit fest. Der langjährige Regierungs- und Nationalrat Edi Engelberger, den sie befragt, bestätigt dies: «Wir hatten öffentliche Orientierungsversammlungen, die waren eigentlich alle positiv.» Und auch Lisbeth Gabriel, eine der ersten Regierungsrätinnen Nidwaldens, erinnert sich nicht an Demonstrationen. Sie stellt fest:

«Unsere Frauen waren nicht so progressiv.»

Nach Auswertung aller Fakten stellt die Maturandin fest: «Nidwalden hat sich mit 66 Prozent Ja-Anteil weniger rückständig verhalten als Uri, Schwyz und Obwalden, die das Frauenstimmrecht 1971 noch verwarfen.» Auf kommunaler Ebene konnten Nidwaldner Frauen gar schon ab 1970 mitbestimmen.

Wie veränderten Frauen Nidwaldens Politik?

Etwas nimmt Gymnasiastin Lea Mathis mit Erstaunen zur Kenntnis: dass nach der Einführung des Frauenstimmrechts die Stimmbeteiligung an der Landsgemeinde vorerst abnahm. Auf ihre Frage nach dem «Warum» vermutet die frühere Regierungsrätin Elisabeth Gabriel:

«Ich denke, dass es Männer gab, die frustriert waren, dass die Landsgemeinde durch die Frauen entweiht wurde, denn die Landsgemeinde galt als Vatertag!»

Doch Lea Mathis zeigt anhand zahlreicher Tabellen und Grafiken auch auf, wie ab 1971 der Frauenanteil im Landrat und in den Gemeinden kontinuierlich anstieg. Nur in der Exekutive dauerte es 31 Jahre, bis mit Beatrice Jann (FDP) und Lisbeth Gabriel (CVP) gleich zwei Frauen mitregierten. Seit 2002 sind Frauen in der Regierung – und mit Marianne Slongo sogar einmal im Ständerat – regelmässig vertreten.

Die meisten der von Lea Mathis interviewten Personen bestätigen, dass es mit dem Stimm- und Wahlrecht der Frauen Veränderungen in der Nidwaldner Politik gegeben habe. Vor allem Themen wie Familie, Mutterschaftsurlaub, Bildung oder Klimawandel wurden von Frauen vermehrt angesprochen. Doch, da sind sich alle einig: Ungewohnte Abstimmungsergebnisse herbeigeführt oder die Nidwaldner Politik neugestaltet haben die Frauen nicht. Ein wichtiges Fazit, das Lea Mathis in ihrer Maturaarbeit zieht:

«Es fand in Nidwalden in den letzten 50 Jahren allgemein ein Umdenken statt, dieses ist aber nicht allein den Frauen zuzuschreiben.»

Erinnerung an den steinigen Weg Die Stanserin Beatrice Jann, eine der beiden ersten Nidwaldner Regierungsrätinnen, freute sich, als die Maturandin Lea Mathis sie zum Interview bat. Sie stellt fest: «Ich spürte jedoch bald, wie lückenhaft eigentlich mein Bewusstsein für den steinigen Weg war, den Frauen bereits seit 1868 gegangen sind, um das Frauenstimmrecht zu erwirken. Das mag damit zu tun haben, dass ich vor 50 Jahren meine Volljährigkeit, ganz selbstverständlich auch gleich mit dem Stimm- und Wahlrecht, erreicht habe. So bekam ich, Schritt für Schritt, Chancen, selbst Politikerin zu werden. Wie gut, dass ich nun mal wieder von der jungen Interviewpartnerin an das geschichtsträchtige Jahr 1971 erinnert wurde! Meine Vision: Viele Frauen stellen sich für ein politisches Amt zur Verfügung, beseitigen so den herrschenden Minderheitsmakel im Auswahlverfahren und erhöhen so die Wahlchancen!» (cuo)

