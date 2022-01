Vereinssterben in Nidwalden ist laut Maturaarbeit ein Mythos

Maturaarbeit «Vereinssterben in Nidwalden ist ein Mythos» Der Dallenwiler Andrin Eicher untersuchte die Nidwaldner Vereinslandschaft in seiner Maturaarbeit und kam auf ein ermutigendes Ergebnis. Marion Wannemacher Jetzt kommentieren 02.01.2022, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schweizerinnen und Schweizer sind im Allgemeinen gesellige Menschen und darum häufig gleich in mehreren Vereinen zu finden. Rein statistisch gesehen gehören drei Viertel der Bevölkerung landesweit mindestens einem Verein an. Gleichzeitig ist immer wieder zu hören, dass den Vereinen die ehrenamtlichen Helfer ausgehen und die Mitgliederbestände schrumpfen.

Maturand Andrin Eicher hat das Vereinssterben untersucht. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 16. Dezember 2021)

Andrin Eicher, Schüler des Kollegiums St.Fidelis in Stans, bekam die Schwierigkeiten seines Vereins hautnah mit. Sein eigener Vater kämpfte als Präsident ums Überleben des Skiclubs Dallenwil. Der Verein wird aktuell aufgelöst, so wurde es an der letzten Generalversammlung beschlossen. Für den Maturanden lag das Thema seiner Maturaarbeit also auf der Hand. Er untersuchte die Frage: «Vereinssterben in Nidwalden, Mythos oder Fakt?»

Dazu befasste er sich mit der Geschichte des Schweizer Vereinswesens, analysierte die Landschaft der Nidwaldner Vereine, startete eine Umfrage bei Vereinsvorständen und -mitgliedern sowie Schülern der Oberstufen und des Kollegis. Mit dem Rücklauf zeigt er sich mehr als zufrieden: 60 Vorstände und über 500 Mitglieder von Sportvereinen und musischen Vereinen nahmen an seiner Umfrage teil. Als Experten unterstützten ihn der Präsident des BSV Stans, Philipp Bühlmann, der Präsident der Märli-Biini, Dave Leuthold, Emanuel Wallimann vom Vorstand der Theatergesellschaft Stans sowie Felix Rosenbaum, der Vereine berät und coacht.

«Vereine sind heute noch zeitgemäss»

Um das Fazit vorwegzunehmen: «In Nidwalden ist das Vereinssterben eher ein Mythos», schlussfolgert Andrin Eicher, der nun nach einem Jahr selber zum Experten auf seinem Gebiet wurde. «Zwar haben sich Vereine auch aufgelöst, aber das gab es schon immer», hält er fest. Er fasst zusammen: «Vereine haben sogar einen Mitgliederzuwachs zu verzeichnen, auch ist bei vielen die finanzielle Lage nicht so schlecht.» Seine Untersuchung bezieht sich im Wesentlichen auf Sportvereine und musische Vereine.

Der 17-jährige Dallenwiler, der gleichzeitig mit seiner Schwester Amira die Matura am Kollegi in Stans absolviert, zieht ein klares Fazit auch aus der Perspektive der 246 jugendlichen Umfrageteilnehmer aus ORS und Kollegi: «Vereine sind heute noch zeitgemäss. Jugendliche wollen sich nicht nur online vernetzen, sondern suchen die Begegnung mit Leuten mit gleichen Interessen im Verein.» Er ist überzeugt: Wer sich engagiere und im Verein Verantwortung übernehme, profitiere fürs spätere Berufsleben.

Andrin Eicher beim Kollegium St.Fidelis. Bild: Marion Wannemacher (Stans, 16. Dezember 2021)

In Nidwalden ist eine vielfältige Vereinslandschaft vorhanden. Während es rein statistisch gesehen in der Schweiz pro 1000 Einwohner 10,5 Vereine gibt, sind es in Nidwalden sogar 13 Vereine. Am meisten Vereine hat Wolfenschiessen mit 17,4 Vereinen pro 1000 Einwohner, am wenigsten Emmetten mit nur 9. Andrin Eicher führt als Vereinsarten mit über 100 Vereinen in Nidwalden drei Kategorien auf: die musischen Vereine, die Sportvereine und die Hobbyvereine.

Er ist der Frage nachgegangen, wie sich die Zahl der jugendlichen Mitglieder seit dem Jahr 2000 verändert hat. Danach verzeichnen bei den Sportvereinen und den musischen Vereinen 21 sogar eine Zunahme und lediglich neun eine Abnahme. Bei 32 Vereinen ist die Zahl der Jugendlichen konstant geblieben.

Festgestellt hat Andrin Eicher aber auch, dass Jugendliche schneller aus Vereinen austreten als ältere Vereinsmitglieder. «Der Verein hat nicht mehr den gleichen Stellenwert wie früher», vermutet er. «Andere Vereine bieten viele Alternativen, sind also sozusagen Konkurrenz. Ausserhalb der Vereinsebene gibt es Angebote wie beispielsweise Fitnesscenter.» In seiner Arbeit fragte der Maturand nach, was in Zukunft passieren muss. «Nachwuchsförderung und Mitgliederbestände sind die grössten Probleme», konstatiert er aus den Umfrageergebnissen. Vor allem Sportvereine haben tendenziell Schwierigkeiten, Funktionen zu besetzen.

Unter Corona litten musische Vereine noch mehr als Sportvereine

Die Folgen der Pandemie stellten sich als Herausforderung für alle dar, die musischen Vereine traf es nach eigenen Angaben jedoch härter. Nach den Angaben der Funktionäre konnten sich die Mitglieder der musischen Vereine weniger häufig treffen. Auch mussten sie im Vergleich zu Sportvereinen finanzielle Verluste hinnehmen. Wie sich die Einschränkungen wegen Corona in Zukunft auf die Vereine auswirken, sei noch nicht absehbar, hält Andrin Eicher in seiner Arbeit fest.

Diese habe ihn vor allem in Bezug auf ein mögliches späteres Studium weiter gebracht. Nach der Rekrutenschule im Sommer will er vielleicht Wirtschaftswissenschaften studieren. «Ich weiss nun, wie man so eine Arbeit verfassen muss», sagt er selbstbewusst. «Und ich finde es spannend, dass ich die verschiedenen Aussagen selber herausgefunden habe.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen