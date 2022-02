Maturandin dreht Dok-Film entlang der Nidwaldner Grenze

Maturaarbeit «Zwischä See und heechä Bärgä»: Diese Maturandin dreht einen Dok-Film entlang der Nidwaldner Grenze Gianna Rohrer wanderte und kletterte über 100 Kilometer Nidwaldens Grenzen entlang. Ihr 25-minütiger Matura-Dokumentarfilm ist sehenswert. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 20.02.2022, 18.00 Uhr

Gianna Rohrer hielt ihre Grenztour um Nidwalden auch mit der Drohne fest. Bild: Romano Cuonz (Stans, 13. Dezember 2021)

«Als ich die Grenze Nidwaldens auf einer Karte betrachtete, erkannte ich, dass es möglich sein sollte, dieser wandernd, kletternd und allenfalls mit einem Schiff zu folgen», sagt die 17-jährige Gymnasiastin Gianna Rohrer aus Büren. Und weil für sie feststand, dass sie mit ihrer Maturaarbeit lieber ein spannendes Produkt als eine rein theoretische Abhandlung präsentieren wollte, fasste sie einen ziemlich kühnen Entschluss.

«Ich wollte unserer Kantonsgrenze folgen und dabei einen Dokumentarfilm drehen»

, berichtet sie. Als sie die Idee ihrem Vater Urs Rohrer vorstellte, war dieser gleich Feuer und Flamme für das Projekt. Damit war der Tour-Partner gefunden:

Gianna Rohrer mit ihrem Vater während ihrer Grenztour. Bild: Gianna Rohrer

Im vergangenen Frühjahr starteten die beiden ihr Abenteuer. Im Spätherbst beendeten sie es nach 15 Etappen und alles in allem 160 teils beschwerliche Kilometer.

Diese Orte haben die beiden durchquert:

Einige geplante Etappen mussten auf später verschoben werden.

«Ich bin sehr stolz auf unsere Leistungen am Berg und, dass wir bis zum Schluss über 21’800 Höhenmeter durchgehalten haben»

, hält Gianna Rohrer in ihrer Selbstbeurteilung fest. In der Tat: Auch das Produkt, ein 36-minütiger Dokumentarfilm mit dem vielsagenden Titel «Zwischä See und heechä Bärgä – Grenztour um Nidwalden» ist inzwischen geschnitten, vertont und bereit für die Präsentation. Vorerst wird die Maturaarbeit im Kollegi Stans gezeigt. Doch die Schülerin hofft, dass sie den Film später auch dem heimischen Publikum bei einer Aufführung im Kirchensaal Büren zeigen kann.

Der Matura-Dok-Film von Gianna Rohrer (Trailer):

Gianna Rohrer

Ueli Steck als Vorbild

«Die Inspiration zu meiner Maturaarbeit gab mir der Extrembergsteiger Ueli Steck», sagt Gianna Rohrer. Steck, bekannt als «Swiss Machine», hatte 2007 für seinen Film «82 summits» alle Viertausender der Alpen in nur 62 Tagen erklettert. Die Maturandin schaute sich den Film ganz genau an und beobachtete dabei Kameraführung und Bildkomposition, Schnitt und Montage, Musik und Ton. «Die Analyse sollte mir dabei helfen, meinen Film in einer ähnlichen und doch eigenen Form aufzubauen», sagt Gianna Rohrer.

Nach reiflichen Überlegungen und einer sorgfältigen Planung – zu der auch das Bereitstellen der Filmausrüstung samt wasserdichter, robuster GoPro-Kamera und einer Drohne gehörte – starteten Vater und Tochter am 1. März mit einer Tour vom Titlis bis zum Jochstock. «Es herrschte noch tiefer Winter, als wir mit Ski unterwegs waren und vom Jochpass eine wunderbare Abfahrt runter nach Engelberg genossen», schwärmt die Maturandin.

Vom messerscharfen Grat abgekommen

Ab jetzt folgte eine Etappe nach der anderen. Die Temperaturen stiegen, der Schnee schmolz. Nun waren stets andere Fähigkeiten gefragt: Ausdauer bei gut 20 Kilometer langen Wanderungen über Alpen und Steinfelder, Kletterkunst bis zum vierten Schwierigkeitsgrad beim Erklimmen von insgesamt 30 Nidwaldner Grenzgipfeln: Laucherenstock, Rotstöckli, Grosser Sättelistock und, und, und.

Einmal übernachteten die beiden im Biwak. «Wir waren sehr vorsichtig, nur einmal hatte ich wirklich Angst», gesteht Gianna Rohrer. Während der Tour vom Laucherenstock zum Rigidalstock habe sie einen Fehler gemacht und sei vom messerscharfen Grat abgekommen:

Kletterei am Messer des Laucherens: Das war die schwierigste Stelle der ganzen Grenztour. Bild: Gianna Rohrer

«Zum Glück konnte ich mit eigener Willenskraft und der Hilfe meines Vaters wieder zurück auf den sicheren Grat finden», erinnert sie sich.

Eine eingespielte Seilschaft Der Elektroniker Urs Rohrer ist glücklich, dass er mit seiner Tochter solch «verrückte» Touren unternehmen konnte. Er sinniert: «Die Grenze Nidwaldens ist eine ästhetische Linie entlang wilder Grate im Süden und sanfter Gestade am Vierwaldstättersee im Norden. Gianna und ich waren vom ersten Schritt an fasziniert. In den ‹heeche Bärgä› rund um Engelberg war wohl das Kloster massgeblich an der Grenzziehung beteiligt. Den Grenzen dem See entlang dürften die Ürten und Korporationen ihre definitive Gestalt aufgezwungen haben. Unser Fazit: Es gibt wohl keine Kantonsgrenze in der Schweiz, die in 22 Etappen so viel Abwechslung bietet. Mich erfüllt es mit Stolz, wenn ich an unser gemeinsames Abenteuer zurückdenke. Wir waren in den Bergen eine eingespielte Seilschaft, und wir bleiben es hoffentlich auch im Leben. Einander zu vertrauen, das hat uns unsere Grenztour gelehrt. Und Giannas Dokumentarfilm? Er wird mir in 30 Jahren meine eigene Vergänglichkeit gnadenlos aufzeigen!» (cuo)

«Für immer bleiben werden uns zahllose wunderschöne Erinnerungen an diesen Sommer»

, erzählt Gianna Rohrer. Etwa, wie sie und ihr Vater nach der härtesten Etappe bei Bier und Most in der Brunnihütte sassen. Zufrieden und stolz. Oder wie sie nach einem bösen Gewitter klatschnass waren. Und dann so etwas wie ein Wunder: Plötzlich stand ein gleich doppelter Regenbogen am Himmel!

Regenbogen über dem Spitzmann. Bild: Gianna Rohrer

«Ein magischer Moment», sagt Gianna Rohrer. Einzigartig war auch, wie die beiden gegenüber dem Rotsandnollen eine riesige Gruppe Steinböcke und Gämsen entdeckten. Die dabei entstandenen, wunderschönen Bilder kann man im Nidwaldner Grenzfilm der Maturandin bestaunen.

Apropos Film: Kaum waren die 22 Etappen um und all die Abenteuer bestanden, ging es ans Videoschneiden. Gianna Rohrer fügte Szene an Szene, machte Korrekturen an Bild und Ton und fügte da und dort noch Sondereffekte ein. Die Etappen wurden chronologisch aneinandergereiht. Vom Titlisgletscher im Schnee bis zum Rotgräbli im Herbst.

Tierischer Besuch während der Tour: Lamas auf dem Weg vom Storeggpass zum Ächerli. Bild: Gianna Rohrer

Um für Abwechslung zu sorgen, wendete die Maturandin auch einige Zeitraffer und Slow-Motion-Effekte an. Freuen darf sich das Publikum etwa auf die Powder-Abfahrt am Ruchstock oder auf den Nachthimmel über dem Sätteliteufi-Biwak. Wahrlich eine aufwendige Maturaarbeit, die neben dem Hirn auch die Muskeln ganz schön forderte.

