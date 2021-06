Nidwalden: Maturanden des Kollegi Stans sind am Ziel angekommen

MATURAFEIER Die Maturanden des Kollegi Stans sind am grossen Ziel angekommen Alle 64 Maturi und Maturae haben bestanden. Glücklich durften sie am Samstag im Kollegi Stans ihre Abschlusszeugnisse entgegennehmen. Es war ein feierlicher Moment, wenn auch ohne physisches Publikum. Florian Pfister 20.06.2021, 17.00 Uhr

64 Maturi und Maturae haben in diesem Jahr ihre Kollegi-Zeit erfolgreich abgeschlossen. Somit haben alle jungen Frauen und Männer bestanden und durften am Samstag in Stans ihren verdienten Maturaausweis abholen. Wie im vergangenen Jahr fand die Feier im kleinen Rahmen statt. Sie wurde live übertragen, damit Eltern und Bekannte die Übergabe trotz der Coronamassnahmen mitverfolgen konnten.

Wegen Corona wurde die Maturafeier dieses Jahr live übertragen, damit Eltern und Freunde die Übergabe verfolgen konnten. Bild: Kollegi Stans/ Robert Fischlin

In seiner Maturarede ging Rektor Patrik Eigenmann insbesondere auf das gewählte Motto der Absolventen ein: Pax et bonum. Ein lateinisches Motto, das zurückverweist auf die Gründer: die Franziskaner und Kapuziner. «Als ich beim Verkauf der Maturakleider nach der Entstehung des Mottos gefragt habe, konnte mir keiner der Anwesenden genau sagen, woher das Motto stammt oder auch nicht sicher erklären, was es bedeutet», sagte der Rektor. Die Übersetzung des Mottos lautet Friede und Wohlergehen. Und genau das wünschte Patrik Eigenmann den Maturi und Maturae. «Allen möge es wohl ergehen, das reicht viel weiter als der blosse Wunsch nach Wohlstand.» Zum Abschluss seiner Rede sagte Patrik Eigenmann: «Ich weiss, ihr seid gute Leute. Darum wünsche auch ich euch Pax et bonum.»

Kritisch denken und nicht auf das Wissen verlassen

Auch Physiklehrer Urs Zellweger gratulierte allen zur bestandenen Matura. «In den letzten paar Jahren seid ihr aber nicht nur zu jungen, intelligenten, gebildeten Menschen herangewachsen, sondern auch zu sehr individuellen Persönlichkeiten.» In seiner Rede spielt Urs Zellweger mit Zahlen zu den Testergebnissen eines gewissen Virus. Er rät den Absolventen, sich nicht auf das Wissen zu verlassen, sondern auf Verstehen-Wollen, auf Herausfinden-Wollen. Mit dieser Einstellung führe man friedlichere, angenehmere Diskussionen. Die Maturanden sollen kritisch denken, auch kritisch gegenüber seinem eigenen Denken sein. «Denn wie Stephen Hawking schon sagte: Der grösste Feind des Wissens ist nicht Unkenntnis, sondern vermeintliches Wissen.»

Maturand Navid Kerber erhält ein Präsent. Er erreichte einen Notenschnitt von 5,68. Bilder: PD Kollegi Stans/Robert Fischlin Die Maturafeier wurde wegen der Coronaauflagen live übertragen. Maturaarbeitspreise: Lara Achermann (l.), Miruna Brun und Navid Kerber. Die besten Absolventen wurden gekürt.

Der Jahrgangsbeste ist Navid Kerber aus Kehrsiten, der 79,5 von möglichen 84 Punkten und die Note 5,68 erreichte. Alexandra Küng aus Stansstad mit 78,5 Punkten, Nathalie Niederberger aus Dallenwil mit 77 Punkten, Zoé Beck aus Büren mit 76 Punkten sowie Sophie Odermatt mit 75 Punkten gehörten ebenfalls zu den besten Prüfungsabsolventen.