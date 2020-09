Mehr Flexibilität für Mitarbeiter in der Nidwaldner Kantonsverwaltung Der Nidwaldner Regierungsrat will Homeoffice fördern. Die Digitalisierung geht aber nicht allen schnell genug. Martin Uebelhart 25.09.2020, 05.00 Uhr

Die Ennetbürger FDP-Landräte Dominik Steiner und Gianni Clavadetscher haben dem Regierungsrat Fragen zur Strategie des Kantons bei Homeoffice und Telearbeit gestellt. Wissen wollten sie auch, welche Risiken es bei diesen zunehmend eingesetzten Arbeitsformen zu berücksichtigen gilt.

Der Regierungsrat schreibt in der Antwort auf die Kleine Anfrage, dass für ihn die Digitalisierung in der Personalpolitik einen hohen Stellenwert habe, nicht zuletzt um die Attraktivität des Kantons als Arbeitgeber zu steigern. Bereits vor der Coronapandemie habe er sich zum Ziel gesetzt, Homeoffice und Telearbeit in der kantonalen Verwaltung umzusetzen. «Diese Entwicklung hat sich mit Covid-19 verstärkt. Der Bedarf nach entsprechenden Arbeits- und Kommunikationsmitteln ist sprunghaft angestiegen», wird Finanzdirektor Alfred Bossard in einer Medienmitteilung zitiert.

Software für Kollaboration und mehr Notebooks

Um den internen und externen Austausch sicherzustellen, wurde Anfang April das Kollaborations-Tool Microsoft Teams testweise freigegeben. Mittlerweile hat die Regierung die definitive Einführung der Software beschlossen. Um flexiblere Arbeitsmodelle überhaupt zu ermöglichen, beschleunigt der Kanton derzeit die Umstellung von PCs auf Notebooks.

Nidwaldner Kantonsangestellte sollen vermehrt von zu Hause aus arbeiten können. Symbolbild: Christian Beutler/Keystone

Die Regierung geht nicht davon aus, dass ein flächendeckender Wunsch nach Homeoffice besteht. Auch eigneten sich laut der Regierung nicht alle Tätigkeiten für Homeoffice. «Die Erfahrungen zeigen, dass es in den meisten Fällen, in denen es überhaupt in Frage kommt, auf eine Mischform zwischen Homeoffice und Büro hinausläuft», sagt Alfred Bossard. Die Vorteile eines spontanen Austauschs und der Verfügbarkeit vor Ort seien nicht zu unterschätzen. Wichtig sei auch, «dass die Zusammenarbeit und die Produktivität unter Homeoffice nicht leiden.

Weiterhin höchste Beachtung sei von technischer Seite dem Umgang mit sensiblen Daten zu schenken. «Schon heute unterzeichnen die Mitarbeiter eine Erklärung, dass sie keine Geschäftsdaten auf den privaten Computer herunterladen und grösste Vorsicht walten lassen, etwa den Computer ausschalten, wenn sie nicht davor sitzen», sagt Alfred Bossard auf Anfrage. Das unterstreicht auf Anfrage auch der Kantonale Datenschutzbeauftragte Philipp Studer: «Insbesondere beim Arbeiten unterwegs gilt es, besonders vorsichtig zu sein.» Heikel könnten auch geschäftliche Telefonate sein: «Man muss immer dafür sorgen, dass Unberechtigte keine Personendaten oder andere heikle Angaben erfahren können.»

Künftiges Raumprogramm Überbauung Kreuzstrasse

Die Landräte Steiner und Clavadetscher hatten sich auch nach den Büroraumstandards bei der künftigen Bebauung des Areals Kreuzstrasse in Stans erkundigt. Die Regierung hält fest, dass beim Raumprogramm auch Überlegungen zu neuen Arbeitswelten eingeflossen seien. Zur definitiven Ausgestaltung könne zum jetzigen Zeitpunkt noch nichts gesagt werden.

Dominik Steiner anerkennt, «dass der Kanton auf einem guten Weg ist, was die IT-Strategie angeht». Mehr Klarheit, was Homeoffice und unterschiedliche Arbeitsorte angehe, brauche es seiner Ansicht nach allerdings im Personalgesetz, sagt er im Gespräch mit unserer Zeitung. Und er hofft, dass die Verwaltung generell noch etwas digitaler werde. Im Jahr 2020 sei es nicht mehr ganz zeitgemäss, ein ausgedrucktes PDF-Formular physisch einreichen zu müssen – ob es sich nun um eine Umzugsmeldung oder die Einreichung eines Vorstosses im Landrat handle.