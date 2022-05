Auswilderung des Bartgeiers in Nidwalden muss verschoben werden

Melchsee-Frutt Die Auswilderung des «Nidwaldner» Bartgeiers muss verschoben werden Weil aus dem internationalen Zuchtprogramm zu wenig Jungtiere hervorgegangen sind, können Bartgeier «Nina» oder «Marco» erst 2023 auf Melchsee-Frutt ausgewildert werden. Carmen Epp Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Da sie vom Aussterben bedroht sind, werden Bartgeier seit 1991 auch in der Schweiz wieder angesiedelt – zunächst nur in der Ostschweiz, seit 2015 auch im Schweizerischen Wildtierschutzgebiet Huetstock im Gebiet Melchsee-Frutt. Bis Ende August 2021 wurden dort insgesamt 13 Bartgeier ausgewildert.

Seit 2015 werden in Obwalden Bartgeier ausgesetzt, im Bild das Weibchen Donna Elvira. Bild: Romano Cuonz (Tannalp, 27. Juni 2021)

«Nina» oder «Marco» aus dem Zoo in Tallinn

Dieses Jahr hätte ein neues Tier dazukommen sollen. Der Kanton Nidwalden hat der Stiftung Pro Bartgeier, die in der Schweiz für die Auswilderung zuständig ist, im vergangenen Jahr einen Beitrag von 30'000 Franken aus dem kantonalen Lotteriefonds zugesichert.

Im Gegenzug dazu hat die Stiftung dem Kanton das Namensrecht für den «Nidwaldner» Bartgeier zugesichert. In einem Wettbewerb machten «Marco» und «Nina» das Rennen – in Anlehnung an den Nidwaldner Olympiasieger im Skifahren, Marco Odermatt, und die Nidwaldner Olympiasiegerin im Schiessen, Nina Christen.

«Nina» oder «Marco» – das Geschlecht des Bargeiers stand beim Namenswettbewerb noch nicht fest – hätte zwischen Mai und Juli 2022 auf Melchsee-Frutt ausgewildert werden sollen. Auch die Herkunft der Jungtiere war bereits bestimmt; sie hätten aus dem estnischen Tallinn Zoo die Reise nach Obwalden antreten sollen.

Männchen werden für die Zucht gebraucht

Doch so weit kommt es vorerst nicht, wie der Kanton Nidwalden und die Stiftung Pro Bartgeier mitteilen: Die Auswilderung muss verschoben werden. Der Grund: zu wenig Jungvögel. Aus den Eiern des international angelegten Erhaltungszuchtprogramms mit über 40 Zoos und Zuchtstationen seien nur wenige Jungvögel geschlüpft und einige davon in den ersten Lebenstagen verstorben, wie der Kanton Nidwalden schreibt.

Im internationalen Zuchtprogramm mangle es an Männchen für neue Brutpaare, wie die Stiftung Pro Bartgeier in der Mitteilung ausführt. Da es sich aber ausgerechnet bei den beiden Jungtieren aus Tallinn um Männchen handelt, habe sich die Leitung des Zuchtprogramms gezwungen gesehen, die beiden für die Zucht zurückzubehalten.

«Bedauerlich, aber nachvollziehbar»

Beim Kanton Nidwalden ist das Bedauern gross, wie der Mitteilung zu entnehmen ist. «Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben», wird Justiz- und Sicherheitsdirektorin und Landammann Karin Kayser-Frutschi zitiert. Die Stiftung Pro Bartgeier habe dem Kanton signalisiert, dass die Chance auf einen «Nidwaldner» Bartgeier im nächsten Jahr umso höher sei, «was uns natürlich sehr zuversichtlich stimmt».

Auch die Stiftung bedauert den Entscheid, er sei jedoch nachvollziehbar. Schliesslich könne die Wiederansiedlung nur auf der Grundlage eines starken Zuchtstocks gelingen. «Langfristig betrachtet kommt dieses Vorgehen unserem Programm zur Wiederansiedlung zu Gute», heisst es in der Mitteilung.

Für das kommende Jahr sei die Stiftung zuversichtlich, dass es wieder klappt. Das Zuchtprogramm wachse über die Jahre hinweg an. Zudem würden die Chancen steigen, Jungtiere von Brutpaaren zu erhalten, von denen bisher kein Nachwuchs ausgewildert wurde. Kayser-Frutschi zeigt Verständnis:

«Wenn es dem Auswilderungsprogramm und damit dem Erhalt dieses majestätischen Vogels in unserer Alpenregion dient, nehmen wir diese Wartefrist gerne in Kauf.»

Auch Obwalden übernimmt Geld für Namenspatenschaft

Auch die sieben Obwaldner Gemeinden haben entschieden, für 30'000 Franken die Namenspatenschaft für einen der Bartgeier zu übernehmen, die im Sommer 2022 hätten ausgewildert werden sollen. 62 Klassen aus dem ganzen Kanton Obwalden haben bis am 20. Mai am Namenswettbewerb teilgenommen. «Der Wettbewerb soll trotz der Verschiebung der Auswilderung noch in diesem Jahr abgeschlossen und die Siegerklasse durch die Konferenz der Gemeindepräsidien bestimmt werden», schreibt Roland Bösch, Gemeindeschreiber der Gemeinde Kerns, im Namen der Konferenz der Gemeindepräsidien. Die Siegerklasse respektive deren Schülerinnen und Schüler mit je einer Begleitperson erhalten dann im Jahr 2023 die Möglichkeit, an der Auswilderung teilzunehmen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen