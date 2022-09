Menschenschmuggel «Das ist menschenunwürdig und extrem belastend»: Schlepper zwängt 23 Flüchtlinge in diesen Lieferwagen Die Kantonspolizei Nidwalden hat am Montag einen mutmasslichen Schlepper festgenommen. Ein Fall dieses Ausmasses ist für die involvierten Behörden neu. Tobias Söldi, Robino Rich Jetzt kommentieren Aktualisiert 06.09.2022, 15.34 Uhr

Die Flüchtlinge harrten auf engstem Raum aus. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Es war ein Zufallstreffer: Am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr stoppte die Kantonspolizei Nidwalden im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle einen weissen Lieferwagen mit italienischem Kennzeichen, der auf der Autobahn A2 in Richtung Norden unterwegs war.

Verdächtig schien er nicht. «Der Wagen war in gutem Zustand, und wir hatten auch keine Hinweise von anderen Polizeikorps», sagt Senad Sakic, Chef Kriminalpolizei der Kantonspolizei Nidwalden. Dass er kontrolliert wurde, sei einzig dem «Instinkt der Beamten» zu verdanken.

Die Polizei hielt das Fahrzeug im Rahmen einer Schwerverkehrskontrolle an. Bild: Kantonspolizei Nidwalden

Dieser erwies sich als richtig: Im Innern des Fahrzeugs befanden sich 23 Personen aus Afghanistan, Indien, Syrien und Bangladesch zwischen 20 und 50 Jahren – stehend und ungesichert, wie die Polizei in ihrer Mitteilung schreibt. Die Flüchtlinge müssen dabei richtiggehend zusammengepfercht gewesen sein: In einem typenähnlichen Lieferwagen würde jeder Person bloss etwa ein Drittel eines Quadratmeters Platz bleiben. Sakic:

«Die Flüchtlinge verbrachten mehrere Stunden auf engstem Raum ohne Fenster. Das ist menschenunwürdig und psychisch und physisch extrem belastend.»

Senad Sakic, Chef Kriminalpolizei. Bild: Roger Grütter

Verpflegt, betreut und befragt

Auf einem Parkplatz in Hergiswil wurden die Flüchtlinge aus dem Lieferwagen befreit. «Sie waren sichtlich erschöpft», erinnert sich Sakic, der selbst im Einsatz gewesen war. Verletzt sei glücklicherweise niemand gewesen. Noch vor Ort habe man Wasser organisiert und die Flüchtlinge dann ins Polizeigebäude nach Stans gebracht, wo sie verpflegt und von Dolmetscherinnen und Dolmetschern befragt wurden, sagt Sakic.

Der Parkplatz, auf dem die Flüchtlinge aus dem Lieferwagen befreit worden sind. Bild: Robino Rich

Insgesamt seien rund 30 Personen im Einsatz gewesen: für den Transport der Flüchtlinge zurück ins Polizeigebäude, ihre Betreuung, die Befragung und das Erfassen der Personalien. Für die Kantonspolizei Nidwalden ist es ein ausserordentlicher Einsatz. Sakic:

«Ich mag mich nicht erinnern, dass so etwas schon einmal vorgekommen ist.»

Auch in Hergiswil selbst hat man den Einsatz und vor allem die Menschenansammlung mitbekommen. Eine Anwohnerin, die von ihrem Balkon aus direkt auf den Parkplatz sieht, hat das Geschehen beobachtet: «Ich bin immer sehr früh wach und schaue dann vom Balkon aus auf den Pilatus. Ich hatte mich schon sehr gewundert, wieso denn so viele Touristen da sind und von der Polizei kontrolliert wurden.» Normalerweise halten auf dem Parkplatz Cars mit Reisegästen, die dann in nahen Restaurants verpflegt werden.

Über Basel nach Frankreich

Gemäss Aussagen während der Befragungen wollten die Flüchtlinge illegal in europäische Länder ausserhalb der Schweiz reisen. «Die meisten hatten Länder wie Deutschland, Frankreich oder England als Ziel», erklärt Sakic. Einige seien über Rumänien nach Italien gekommen, andere seien bereits in Italien gewesen und mit dem Zug nach Mailand gereist, wo sie von einem Schlepper in Empfang genommen worden waren.

«Der Lenker des Lieferwagens sollte nach Basel fahren, um den Wagen dort für die Weiterfahrt nach Frankreich zu übergeben.»

Beim Fahrer habe es sich um einen 27-jährigen in Italien wohnhaften Gambier gehandelt, er wurde festgenommen. Gegen ihn wird nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Nidwalden wegen Verdachts des Menschenschmuggels ermittelt. Ebenfalls ist bei den Untersuchungshandlungen das Amt für Migration Nidwalden miteinbezogen worden.

Senad Sakic, Chef Kriminalpolizei, im Interview Video: PilatusToday

Erster Fall dieses Ausmasses

Die Flüchtlinge wurden in eine Unterkunft in Nidwalden gebracht. Da zu ihrer Identität keine gesicherten Informationen vorliegen, würden sie aus der Schweiz weggewiesen, schreibt die Abteilung Migration des Kantons Nidwalden auf Anfrage – auch wenn sie in andere Länder ausserhalb der Schweiz reisen wollten. Die Wegweisungsverfügung sei ihnen noch am Montag eröffnet worden.

Nicht nur für die Polizei, auch für das kantonale Amt ist der Fall ungewöhnlich. Es seien zwar schon Transporter von Menschenschmugglern im Rahmen von Kontrollen festgehalten worden, heisst es, in der jüngsten Vergangenheit allerdings nie im Ausmass von 23 Personen.

Schlepperzahlen konstant

Zahlen des Bundesamtes für Zoll und Grenzsicherheit zur irregulären Migration zeigen: Pro Monat werden in der Schweiz zwischen 30 und 50 mutmassliche Schlepper festgenommen. 2021 waren es insgesamt 478 Fälle, 2020 rund 380. Im laufenden Jahr waren es bis Ende Juli 224 Personen.

«Insgesamt bewegen sich die Zahlen aber auf konstantem Niveau», sagt Simon Erny, Mediensprecher Deutschschweiz beim Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit. Wie viele Schlepper tatsächlich die Schweiz durchqueren, sei schwer zu sagen, wisse man doch nur von denjenigen, die aufgegriffen worden seien.

Auch an der Schweizer Grenze gestaltet sich die Identifikation von Schlepperfahrzeugen als schwierig. Erny erklärt: «Pro Tag passieren etwa 1,1 Millionen Fahrzeuge die Schweizer Grenze. Wir können nicht jedes Fahrzeug kontrollieren.» Aber: Natürlich arbeite man risikobasiert mit Erfahrungswerten, zu denen er aus einsatztaktischen Gründen nicht mehr sagen könne. «Wir wissen, wo es sich lohnt, hinzuschauen.»

