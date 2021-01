Militär Rekrut Aeppli aus Beckenried startet seine Armee-Karriere im Homeoffice seiner Freundin 5000 Rekruten starteten ihre Ausbildung am Montag im Homeoffice. Einer von ihnen ist Tobias Aeppli aus Beckenried. Sein Auftakt verlief nicht ganz einfach. Kristina Gysi 22.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tobias Aeppli aus Beckenried ist gespannt, was ihn in der Rekrutenschule erwartet. Dass er im Homeoffice starten muss, findet er dennoch nicht so schlecht. «Dadurch sehe ich meine Freundin etwas länger», sagt er und schmunzelt. Bei ihr in Sursee hat er sich eingerichtet, um der Umstände wegen mit der Militärausbildung am Computer zu starten.

Nur leider funktionierte nicht alles auf Anhieb so, wie er sich das vorgestellt hatte. «Jetzt lädt es wieder zehn Minuten, bis etwas kommt», so der 19-jährige Rekrut. Er deutet auf den rotierenden Kreis auf dem Bildschirm. Wie ihm geht es vielen der 5000 jungen Frauen und Männer, die am vergangenen Montag übers Internet ihre Rekrutenschule (RS) starteten. Sie loggten sich ein, was nicht immer auf Anhieb funktionierte. Denn die Schweizer Armee hatte in den vergangenen Tagen mit einem ungewöhnlichen Gegner zu kämpfen: der Technik.

Rekrut Tobias Aeppli muss zunächst noch nicht in die Uniform steigen. Bild: Kristina Gysi (Sursee, 19. Januar 2021)

Massnahme sei durchaus sinnvoll

Die Armee-Neulinge im Homeoffice müssen sich während der ersten drei Wochen ihrer Ausbildung mittels Onlinemodulen einige Grundkenntnisse aneignen. Nur leider streikt die Website. Aeppli sagt:

«Mir kommt das Ganze ein bisschen gebastelt vor.»

Doch motzen will er nicht. Im Gegenteil: Die Homeoffice-Massnahme kann er verstehen. «Der Druck war sicher sehr gross nach den hohen Ansteckungszahlen im Sommer.» Dass ein Teil der Rekruten ihre Ausbildung zu Hause beginnt, sei sicher eine sinnvolle Idee.

Gefordert wird er dennoch. Auf der faulen Haut herumliegen, geht nicht. Insgesamt zwölf Module mit Theorie und Übungen sind für die Homeoffice-Rekruten vorbereitet worden. Während zirka sechs Stunden pro Tag sollen sie sich zu Hause auf den kommenden Militärdienst vorbereiten. Aeppli freut es:

«Nicht in der Kaserne schlafen, am Abend frei haben. Das ist schon gemütlich.»

Hauptsache nicht nachsitzen

Wegen der Computerprobleme fühlte sich Aeppli etwas verloren. Gerade am ersten Tag hätte er sich mehr Unterstützung und Informationen gewünscht. «Offiziell haben wir ja keine Nachricht erhalten, warum die Site nicht funktioniert und was nun eigentlich gemacht werden muss», sagt er und hofft, dass sich dies in den kommenden Tagen ändert.

Tobias Aeppli aus Beckenried hat seine Rekrutenschule im Homeoffice gestartet. Bild: Kristina Gysi (Sursee, 19. Januar 2021)

Trotz technischer Schwierigkeiten möchte der Rekrut seinen Pflichten nachgehen. Von einem Freund hat er den Link zur alten Website erhalten und arbeitete vorerst auf dieser die ersten Module ab. «Mir ist einfach wichtig, nicht an den Wochenenden nachsitzen zu müssen, weil ich den Stoff nicht kann», erklärt er. Denn genau das passiere, wenn man die Module nicht abarbeite und dann die Lernziele nicht erfülle. «Aber natürlich hätte auch ich lieber Spiele gezockt, wie das wohl viele andere gemacht haben», meint er grinsend.

Mittlerweile sei die alte Website aus dem Netz verschwunden, die neue befinde sich im Wartungszustand. Ein E-Mail informiert die Rekruten über den aktuellen Stand der Dinge. Demnach seien über das kommende Wochenende grosse technische Systemanpassungen geplant – ab Montag soll das E-Learning dann «seine volle Leistungsfähigkeit» erreicht haben.

Die Kampfstiefel stehen bereit

Aeppli absolviert bei der Schweizer Armee die Ausbildung zum Funkaufklärer. Aus beruflichem Interesse, wie der gelernte Elektroinstallateur begründet. Auf die RS habe er sich mässig gefreut. «Einerseits mache ich das Militär, weil es schneller geht als zum Beispiel der Zivildienst», sagt er.

«Andererseits glaube ich, dass mir die Ausbildung durch meinen Beruf nicht sehr schwerfallen wird – weder mental noch körperlich.»

Doch bis zum körperlichen Einsatz – der in gut zwei Wochen mit dem «richtigen» Einrücken folgt – hat Aeppli noch Zeit, die verbleibenden Module am Computer abzuarbeiten. Auch seine Kampfstiefel sei er bereits fleissig am Einlaufen.

Die Elektronische Kriegführung Schule (EKF S 64) in Jassbach. Hier wird Tobias Aeppli nach dem Homeoffice schlafen.

Bild: PD/Schweizer Armee

Aeppli wird seine RS in Jassbach starten. Die kleine Kaserne im Berner Oberland ist der Ausbildungsort der Funkaufklärer. Es sind Spezialisten, die elektromagnetische Strahlen ausländischer Telekommunikations-Systeme erfassen und auswerten. Im Idealfall sind die so gewonnenen Informationen bedeutend für die militärische und politische Führung der Schweiz.

Doch wie das genau funktionieren soll, weiss der gelernte Elektroinstallateur zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht. Und er wird es wohl auch nie verraten. Denn das meiste, was bei der elektronischen Kriegsführung der Schweizer Armee passiert, ist streng geheim.