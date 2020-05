Schwinger Martin Zimmermann will an seinem Erfolg anknüpfen Mit neun Jahren nahm alles seinen Anfang. 20 Jahre danach wurde Martin Zimmermann in Zug zum «Eidgenossen» gekrönt. Der Nidwaldner erzählt, warum ihm die Zwangspause nicht ganz ungelegen kommt. Ruedi Wechsler 25.05.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Es wäre seine erste Saison als «Eidgenosse» gewesen. Auch der möglichen härteren Einteilung, die sich daraus ergeben hätte, sah der 33-fache Kranzgewinner gelassen entgegen. Nun aber heisst es auch für den Ennetbürger Schwinger Martin Zimmermann, sich aufs Training zu konzentrieren. Die Erinnerungen an sein Karriere-Highlight bleiben weiterhin präsent.

Martin Zimmermann in seinem imposanten Schwingstübli. Bild: Ruedi Wechsler, (Ennetbürgen, 15. Mai 2020)

Ein Krimi im Sägemehl

Nach dem ersten Tag am «Eidgenössischen» in Zug im vergangenen Jahr deutete noch gar nichts auf einen möglichen Kranz hin. Schon gar nicht am Sonntagmorgen nach dem gestellten fünften Gang gegen Thomas Stüdeli. Der Killerinstinkt fehlte bisher. Bei der angriffigen und kräfteraubenden Begegnung mit Remo Käser musste Martin Zimmermann einige kritische Situationen überstehen und sich über die Brücke retten. Mit dem Messer am Hals war sich der Ennetbürger bewusst, dass für das begehrte Eichenlaub nun drei Siege (zwei davon mit der Maximalnote 10) nötig sind. Bis zuletzt habe er an einen möglichen Kranz geglaubt. Im finalen Kampf gegen Roger Erb gelang ihm auf den letzten Drücker das Husarenstück.

Das Adrenalin schoss in den Körper, die Emotionen nahmen Überhand. Und diese teilte das Energiebündel nicht nur mit seinen Liebsten, sondern gleich mit den 56'000 Zuschauern in der ausverkauften Arena. «Die Heimkehr war turbulent und für mich extrem aufwühlend», sagt Martin Zimmermann. «Ich werde auch heute noch viel auf dieses Ereignis angesprochen, aber inzwischen hat sich alles etwas beruhigt.» Es war der lohn für die grosse Willenskraft.

Empfang der Kranzschwinger von Ob- und Nidwalden in Oberdorf. Bild: Roger Zbinden (Oberdorf, 27. August. 2019))

Mit 17 bereits bei den Aktiven

Zimmermanns Karriere reicht weit zurück. Gleich zu Beginn des neuen Jahrtausends überredete ihn sein Schulfreund Marco Lussi zum Schnuppertraining im Eichli. Zwei Monate später holte er sich bereits die erste Auszeichnung beim ersten Jungschwinger-Wettkampf beim Hallenschwinget in Engelberg. 2007 trat der damals 17-Jährige bereits zu den Aktiven über. Ein Jahr später gewann der gelernte Sanitärinstallateur am «Urner Kantonalen» in Altdorf das erste Eichenlaub. Drei Rigikränze und der Sieg am «Ob- und Nidwaldner-Kantonalen in Hergiswil» 2014 sind weitere Highlights in der bisherigen sportlichen Laufbahn des noch einzigen aktiven Nidwaldner Eidgenossen.

Vom kleinen Trychlein von Engelberg über Kränze, Pokale, Glocken, Trycheln und 80 Zweigli sind die Zeugnisse des Erfolgs sauber aufgereiht. Diie Ehrengaben der «Eidgenössischen» von Frauenfeld, Burgdorf, Estavayer und Zug gehören ebenfalls zur Inneneinrichtung. Und natürlich hat der Kranz von Zug seinen Ehrenplatz an der Wand im Wohnzimmer des dreifachen Familienvaters.

«Ich fühlte mich nach dem Training ausgelaugt»

Seit fünf Jahren verzichtet der 29-Jährige auf das Krafttraining. «Vor vier Jahren absolvierte ich die Bauernschule, übernahm den Landwirtschaftsbetrieb im Ober-Leh in Ennetbürgen und gründete eine Familie. Die Arbeiten im steilen Gelände sind eine gute Alternative zum Kraftraum», sagt der smarte Athlet. Daneben arbeitet er noch Teilzeit als Sanitärinstallateur. Nach einer leichten Lungenentzündung im Dezember 2019 musste auch das Aufbautraining zurückstehen. «Sogar der kurze Weg zum Stall machte mir grosse Mühe. Selbst der Feinstaub im Schwingkeller war nicht mehr zu ertragen und löste grossen Husten aus», ergänzt Martin Zimmermann. Nun geniesst der aufgestellte Schwinger das Familienleben umso mehr und die Wettkampfpause wegen der Pandemie kommt ihm nicht ungelegen. Die hofeigenen Produkte fanden dank einem digitalen Aufruf während des Lockdowns viele neue Kunden.

Das sagt Martin Zimmermann zu: Landwirtschaft «Leidenschaft.» Bio «Muss Platz haben. Der Landwirt benötigt die Natur.» Lockdown «Hysterie. Ich bevorzuge das Schwedenmodell. Müssen in Zukunft bewusster leben. Polterabende in Las Vegas als Beispiel gehören der Vergangenheit an.» Vorbilder «Pirmin Reichmuth und Beat Feuz. Bewundernswerte Comebacks nach unzähligen Verletzungen. Geerdete Menschen. Beat zeigt einen einziartigen Killerinstinkt.» Zug «Emotional.»