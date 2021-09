Nidwalden Willi Paul Burkhardt mit 99 Jahren verstorben – er setzte mit seiner Panoramafotografie neue Massstäbe Der Wahl-Nidwaldner war ein Pionier der alpinen Panoramafotografie. Nun ist er fast 99-jährig in Buochs verstorben. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 01.09.2021, 16.23 Uhr

Willy P. Burkhardt starb nach einem Herzinfarkt am 30. August in Buochs, wo er mit seiner Frau Irma Burkhardt-Logoz seit 1969 lebte. Sie war seine Begleiterin, Assistentin und unverzichtbare Mitarbeiterin im Labor. Burkhardt wäre diesen Monat 99-jährig geworden. «Er war noch bis drei Tage vor seinem Tod im Labor anzutreffen, wo er Bilder sortierte», sagt sein jüngster Sohn Beat.

Die Schaffenskraft dieses Spezialisten für alpine Grossaufnahmen – er gehört neben dem Zürcher Emil Schulthess zu den Pionieren der Panoramafotografie – war enorm. Bis ins hohe Alter war Burkhardt hellwach. Als er mit 92 an seinem letzten Buch «Der Vierwaldstättersee mit seinen vier Quellregionen» zu arbeiten begann, kaufte er gar noch ein Geländefahrzeug, mit dem er für seine Fotografien in alle Täler fuhr. «Dies war eine äusserst intensive Arbeit, in die mein Vater viel Herzblut steckte», erzählt Beat Burkhardt.

Pandemie verunmöglichte die letzte Vernissage

Mit dem grossformatig und aufwendig gestalteten Buch folgt der Fotograf in einer erstaunlich dichten Folge von Bildern dem Lauf von Muota, Reuss, Engelberger-Aa und Sarner-Aa. Zeigt, durchs Auge seiner Kamera höchst gekonnt und mit modernsten fotografischen Mitteln aufgenommen, die Schönheit und Vielfalt einzigartiger Innerschweizer Naturlandschaften. Den Zauber sonniger Wintertage ebenso wie die Dramatik eines Föhnsturms oder die üppige Pracht des Frühsommers. Es war sein letztes Werk. Eine Hommage an seine über alles geliebte zweite Heimat. Das Buch erschien 2020, da war Burkhardt schon 98 Jahre alt. Eine Vernissage war ihm wegen der aufkommenden Coronakrise nicht mehr vergönnt.

Willi Paul Burkhardt wuchs in Zürich auf. Nach seiner Ausbildung zum Fotografen während der Kriegsjahre begab er sich auf Wanderschaft durch die Schweiz. Ab 1948 war er dann in seinem eigenen Labor tätig. Vorerst als Industrie- und Werbefotograf, bald aber wandte er sich der Landschaftsfotografie zu. Es folgten zahllose Exkursionen zu Fuss, an Bord eines Helikopters oder mit seinem VW-Bus. Welche Leistungen er dabei erbrachte, auch als gewiefter Alpinist, zeigt sich im Titel einer fotografischen Publikation, die 1989 im Münchner Bergverlag Rother herauskam: «Die Viertausender der Alpen».

Burkhardt war in den 1980er-Jahren mit dabei, als die erste sich um die eigene Achse drehende 360-Grad-Rotationskamera entwickelt wurde. Diese bediente er an Bord eines Helikopters. Zusammen mit seinen drei Söhnen, die alle Piloten sind, hatte er ein sechs Meter in die Tiefe ragendes Gestänge entwickelt, an welchem die Panoramakamera während des Flugs herabgelassen werden konnte. «Mit dieser Technik gelingt ein noch nie da gewesener Blickwinkel auf die Bergwelt, das Dia- und Negativarchiv von Willi Paul Burkhardt umfasst 70 000 Bilder im Bereich der Grossfotografie», hielt das Nidwaldner Museum 2009 anlässlich der Ausstellung «Alpenpanoramen – Höhepunkte der Schweizer Fotografie» im Stanser Salzmagazin fest. Stefan Zollinger, Vorsteher des Amts für Kultur Nidwalden, sagt: «Das fotografische Handwerk und die Sorgfalt für das perfekte Bild waren Willi Paul Burkhardt wichtig, er suchte das Grosse in der Natur, ja, die Welt einzufangen, nicht in erster Linie das vergängliche Leben der Menschen.»

Alles konnte er im eigenen Haus bewerkstelligen

Einer, der Willi Paul Burkhardt sehr gut kannte und ihn bis zuletzt auch immer wieder besuchte, war sein Buochser Fotografenkollege Franz Troxler. Burkhardt sei ein begabter Erzähler gewesen, besinnt sich Troxler. «Wenn er von seiner Ausbildung zum Fotografen, seiner Liebe zu den Bergen oder über die Technik der Panoramafotografie zu erzählen begann, konnte er kaum mehr gebremst werden.» Er habe sich gewundert, wie Willi P. Burkhardt von der Aufnahme auf dem Farbdiafilm über die Entwicklung bis zur Riesenvergrösserung und Retuschen alles im eigenen Haus bewerkstelligen konnte. Als Selfmademan. «Als der Wechsel zur digitalen Fotografie kam, stellte er sich sofort darauf ein und hatte neue Apparate und Buchideen, obwohl er damals schon 80 war», erinnert sich Troxler.

Für Wetterstimmungen – etwa bei Föhn oder mit Regenbogen – habe Burkhardt einen sechsten Sinn gehabt. Seine Panoramabild-Ausstellungen im Alpinen Museum Bern, im Gletschergarten Luzern,

auf dem Stanserhorn

in Buochs

und in der Stadt Luzern

seien bei einem breiten Publikum beliebt gewesen. Um seine Bilder bestmöglich zur Geltung zu bringen, liess Burkhardt eigens Möbel herstellen. «Berge und Landschaften waren auf seinen Bildern gestochen scharf, jedes Detail war darauf gut zu erkennen», sagt Franz Troxler anerkennend.

Hinweis: Die Beerdigung von Willi Paul Burkhardt findet am Freitag um 14 Uhr in der reformierten Kirche Buochs statt. Sein letztes Buch «Der Vierwaldstättersee mit seinen vier Quellregionen» wurde von der Engelberger Druck AG herausgegeben.

