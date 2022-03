Professional Women Ob- und Nidwalden haben neue Präsidentin

Mitgliederversammlung Business & Professional Women Ob- und Nidwalden unter neuer Führung BPW – ein Club, der Frauen über die Landesgrenzen vernetzt und regional Frauensolidarität fördert. Auch im neuen Vereinsjahr wartet auf den Vorstand, der nun von Franziska Auderer präsidiert wird, viel Arbeit. 17.03.2022, 16.11 Uhr

Der neue Vorstand des BPW-Clubs Ob- und Nidwalden (von links nach rechts): Melanie Birrer, Danielle Windlin, Franziska Auderer, Andrea Herber, Evelyn Bühlmann und Franziska Krummenacher. Bild: PD

Trotz der Pandemie konnte der Verein BPW Business & Professional Women Ob- und Nidwalden viele spannende Anlässe durchführen. Einige davon digital, andere im Outdoor-Bereich und wieder andere regelkonform in kleineren Gruppen. «Das Frauennetzwerk sowie starke Partnerschaften konnten dabei erfolgreich aufgebaut und auch während der Coronazeit weiter vertieft werden», erläuterte die Präsidentin an der 29. Mitgliederversammlung im Zollhaus Sachseln. Die 41 Mitglieder nahmen den farbenfroh gestalteten Jahresbericht, die Jahresrechnung und das Budget einstimmig an, wie es in einer Mitteilung des Vereins heisst.

Der Verein wählte Franziska Auderer zur neuen Präsidentin. Franziska Krummenacher (neu) und Melanie Birrer (bisher) wurden zudem an der Versammlung in den Vorstand gewählt. Sarah Schnider amtet als Rechnungsrevisorin. Die neugewählte Präsidentin Franziska Auderer verabschiedete Sandra Roth, die das Präsidialamt während der letzten fünf Jahre ausübte, mit vielen lobenden Worten. «Sandra Roth führte den Club in den letzten Jahren souverän, professionell, engagiert und mit sehr viel Kreativität», führt der Verein in seiner Mitteilung aus. Erfreut zeigten sich die Mitglieder über die vier Neueintritte, denen zwei Austritte gegenüberstehen. Der BPW-Club Ob- und Nidwalden zählt aktuell 67 Mitglieder.

Ein Workshop zum Auftakt des diesjährigen Programms

Das Jahresprogramm 2022/2023 startet am 6. April mit einem Velo-Reparatur-Workshop. Monatlich stehen Highlights auf dem Programm wie Besuche bei BPW-Frauen, die ihr berufliches oder auch ihr privates Umfeld den Mitgliedern näherbringen. Spannende Netzwerkabende, lehrreiche Workshops zu Vorsorge und Cyber-Security im KMU sowie sportliche Aktivitäten (von Stand-up-Paddeln bis Curling spielen) sind ebenso geplant. Vorgesehen ist zudem ein Halbtagesworkshop zu «clever texten».

Der Club setzt sich zum Ziel, in den kommenden Jahren noch stärker für die Gleichstellung der Frauen einzutreten. Die Förderung der Frauensolidarität und das Schaffen eines bereichernden Netzwerkes sollen weiterhin mit vielseitigen Anlässen unterstützt werden. Jährlich spendet der Club zudem einer gemeinnützigen Institution. Dieses Jahr werden 1500 Franken zu Gunsten des Lena-Stipendiums übergeben. (inf)