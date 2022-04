Mitgliederversammlung Chäslager Stans bleibt mit neuer Führung auf Kurs An der Mitgliederversammlung des Vereins Chäslager Stans blickte man zufrieden auf das vergangene Jahr zurück. Zudem wurde ein neuer Präsident gewählt. Sepp Odermatt 22.04.2022, 17.30 Uhr

Der abtretende Präsident Roger Imboden (links) gratuliert seinem Nachfolger David Bucher. Bild: Sepp Odermatt (Stans, 21. April 2022)

Bereits seit 55 Jahren ist der Verein Chäslager Stans bemüht, das lokale und internationale Kulturschaffen zu fördern. In seinem Rückblick auf das Jahr 2021 berichtete der Betriebs- und Programmleiter Rene Burrell: «Wir reagierten auf die Pandemie mit dem Motto Flexibilität, Kreativität und Solidarität. Dabei haben wir stets das gemacht, was möglich war.»

Trotz der schwierigen Situation fanden im letzten Jahr im Areal Rosenburg 56 öffentliche Veranstaltungen statt. Vorwiegend waren es Konzerte, Theaterveranstaltungen und Lesungen, die im Angebot einen bedeutenden Stellenwert einnahmen. Aber auch einige Ausstellungen, Filmabende und Discos erfreuten die Besucherinnen und Besucher. So konnte das vergangene Betriebsjahr dank des grossen Engagements des Teams und dank der Unterstützung der treuen Mitglieder und Geldgeber betriebswirtschaftlich einigermassen schadlos hinter sich gebracht werden.

Christin Lissek hat sich aus beruflichen Gründen vom Vorstand des Vereins verabschiedet. Mit Tekla Feubli aus Stans konnte eine Person aus dem Kreis des Betriebsteams neu für den Vorstand gewonnen werden.

Grosse Anerkennung für den abtretenden Präsidenten

Sechs Jahre lang hat Roger Imboden als Präsident des Chäslager’s geamtet. In dieser Zeit durfte er eine neue Ausrichtung des Kulturhauses umsetzen, das 50-jährige Jubiläum feiern und mit der Höfli-Stiftung die Komplettsanierung des Hauses mitgestalten. «Das Chäslager ist zu einem lebendigen Ort mit vielen dankbaren Menschen geworden. Sie alle tragen dazu bei, dass die Kultur ein Zuhause hat», ist Imboden überzeugt. Der scheidende Präsident erhielt von verschiedenen Seiten grosse Anerkennung für seine Tätigkeit. Lyn Gyger, die Präsidentin der Kulturkommission Stans würdigte Roger Imboden als zuverlässigen Ansprechpartner mit hoher Kompetenz.

Mit grosser Freude konnte der Versammlung David Bucher vorgeschlagen werden. Er ist bereit, das Vereinspräsidium zu übernehmen. Der gebürtige Seetaler und ausgebildete Lehrer wohnt mit seiner Familie in Stans und ist als Kunst- und Kulturschaffender in verschiedenen Bereichen tätig; zuletzt für den Kunst- und Kulturbetrieb Landessender Beromünster. Als aktiver Musiker mit seiner Band The Haymen (vorher Buschi & Anni) hat Bucher im Chäslager schon mehrere CD’s getauft. Mit einem tosenden Applaus wählten die Anwesenden David Bucher zu ihrem neuen Präsidenten.

Zusammen mit dem Vorstand und dem Betriebs- und Programmleiter wird er alles daransetzen, dem Chäslager auch im Jahr 2022 erfolgreiche Zeiten zu bescheren.