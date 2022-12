Mitte Buochs unterstützt wetterfesten Dorfpark

Buochs Ortspartei stellt sich hinter Dorfpark Die Mitte Buochs unterstützt einen wetterfesten Dorfpark. 18.12.2022, 15.58 Uhr

Der Gemeinderat hat mit einem Flugblatt die Bevölkerung zu einer Überdachung des Dorfparks befragt. Die Mitte Buochs hat an ihrem Workshop vom Herbst dieses Thema bereits diskutiert. Alle seien sich einig, dass der wichtige Platz mitten im Dorf in seiner Struktur erhalten bleiben soll, ohne zu einem Rummelplatz zu werden, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Trotzdem könnten viele bestehende Anlässe mit einer wettersicheren Infrastruktur besser geplant und durchgeführt werden. Darum empfiehlt die Mitte Buochs eine flexible Überdachung, die aber gegenüber der gedruckten Variante 3 noch verbessert werden könnte. Vor allem hofft die Ortspartei, dass der sinnvolle Ausbau weiterverfolgt werde und die Umfrage positiv beantwortet werde, heisst es weiter. (unp)