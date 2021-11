Die Mitte Hergiswil will ihre Landratssitze verteidigen

Parteiversammlung Die Mitte Hergiswil will ihre zwei Landratssitze verteidigen Nebst der Diskussion um die Geschäfte der Herbstgemeindeversammlung wurden an der Parteiversammlung auch die Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahlen 2022 nominiert und mit der Statutenanpassung die Namensänderung vollzogen. 19.11.2021, 16.41 Uhr

Auch in Hergiswil heisst die bisherige CVP nun offiziell «Die Mitte Hergiswil». An der Parteiversammlung wurden die neuen Statuten genehmigt. Alle bisherigen Vorstandsmitglieder wie auch der Parteipräsident Martin Blättler wurden bestätigt. Neu in den Vorstand der Ortspartei wurde Raffael Minder gewählt.

Die Geschäfte der Politischen Gemeinde wie auch der Römisch-Katholischen Kirchgemeinde wurden von der Parteiversammlung alle einstimmig zur Annahme empfohlen. Die Gemeindeversammlung findet am Dienstag, 23. November 2021, statt.

Für die Landratswahlen nominierten die Mitglieder die bisherige Landrätin Karin Costanzo (seit 2014) und den Hergiswiler Finanzchef Jürg Weber. Weiter wurden nominiert: Raffael Minder, Vorstand Die Mitte Hergiswil; Brigitte Poletti, Mitglied Finanzkommission, und Alexandra Bachmann. Dem Vorstand wurde ausserdem die Kompetenz erteilt, noch weitere Kandidatinnen und/oder Kandidaten zu nominieren. Mit den Nominierten trete Die Mitte Hergiswil zum Wahlkampf an mit dem Ziel, wieder mit zwei Landratssitzen in Stans vertreten zu sein, schreibt die Ortspartei in einer Mitteilung. (unp)