Motorrad fährt in Stans auf Patrouillenwagen auf Am Freitagnachmittag hat sich auf der Autobahneinfahrt Stans Nord eine Kollision zwischen einem Motorrad und einem polizeilichen Begleitfahrzeug eines Schwertransportes ereignet. Der Töfffahrer wurde dabei verletzt.

Sowohl das Polizei-Fahrzeug als auch das Motorrad sind nach der Kollision zerstört. (Bild: Kantonspolizei Nidwalden)

(pd/fmü) Ein 73-jähriger Motorradlenker fuhr am Freitag um 13.15 Uhr auf dem Normalstreifen der Autobahn A2 in Richtung Luzern. Zur selben Zeit beabsichtigte ein begleiteter Schwertransporter von der Autobahneinfahrt auf die Autobahn einzufahren. Aus noch ungeklärten Gründen hielt das polizeiliche Begleitfahrzeug mit eingeschalteten Gelblichtern auf dem Normalstreifen an, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Nidwalden.

Der Motorradfahrer bemerkte das stehende ausserkantonale Polizeifahrzeug zu spät und kollidierte mit dessen Heck. Der verletzte Motorradfahrer wurde durch das aufgebotene Rettungsteam in ein nahe gelegenes Spital überführt. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

Ermittlungen aufgenommen

Die Staatsanwaltschaft Nidwalden ermittelt nun in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Nidwalden den genauen Unfallhergang. Da die Ermittlungen noch in vollem Gange sind, können zum detaillieren Unfallhergang keine Angaben gemacht werden, heisst es in der Mitteilung.

Im Einsatz standen nebst der Kantonspolizei Nidwalden die Staatsanwaltschaft Nidwalden, ein Rettungsteam, die Stützpunktfeuerwehr Stans, das Zentras und ein Abschleppunternehmen.

Aufgrund des starken Verkehrsaufkommen staute sich der Verkehr auf der A2 und in der näheren Umgebung während mehrerer Stunden.