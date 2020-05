Motorradfahrer verletzt sich in Dallenwil schwer Bei einem Motorradunfall in Dallenwil wurde ein junger Mann kopfüber ins steile Gelände geschleudert. Er musste von der Rega geborgen werden. 18.05.2020, 12.22 Uhr

(mah) Auf der Wiesenbergstrasse in Dallenwil hat sich am Sonntag ein schwerer Motorradunfall ereignet. Ein junger Mann fuhr talwärts Richtung Dallenwil. In der Haarnadelkurve des «Chäppelirank» kollidierte er frontal mit der Leitplanke, wie die Kantonspolizei Nidwalden schreibt. Der Motorradfahrer stürzte kopfüber ins steile Gelände. Dabei zog er sich schwere Arm- und Beinverletzungen zu.