Nidwaldner Regierung stellt Plan für neues Bikenetz vor

Mountainbike Nidwaldner Regierung stellt «sehr ambitiösen» Plan zur Verbesserung des Bikenetzes vor Der Nidwaldner Regierungsrat reagiert auf die im Oktober vergangenen Jahres eingereichte Petition zur Optimierung der Bikewege in Nidwalden. Im Sommer 2023 soll die Gesetzesgrundlage geschaffen werden. Manuel Kaufmann 24.01.2022, 16.30 Uhr

Kommenden Sommer soll eine Gesetzeslage zur Verbesserung der Bikewege in Nidwalden geschaffen werden. Symbolbild: Dominik Wunderli

Eine Petition der IG Bike- und Wanderwege Wolfenschiessen, die Ende Oktober 2021 bei der Nidwaldner Regierung eingereicht wurde, stiess im Regierungsrat offenbar auf offenes Gehör. Das Hauptanliegen der Petitionäre, die für ihre Petition 1200 Unterschriften sammeln konnten, ist, dass in Zukunft die Bikerinnen und Biker und Wanderinnen und Wanderer im Kanton Nidwalden gut aneinander vorbeikommen.

Dabei sollen Wanderwege etwa so angepasst werden, dass sie von Wandernden und Bikenden gemeinsam benutzt werden können, oder separate Lösungen für Bikende gefunden werden, wo dies nicht möglich ist. «Der Regierungsrat unterstützt das Anliegen und hat die notwendigen Schritte bereits eingeleitet», heisst es in einer Mitteilung des Kantons. Demnächst werde mit der Erarbeitung eines Mountainbike-Konzeptes gestartet.

Bereits Mitte Jahr sollen Routenvorschläge vorliegen

Die vom Kanton geschaffene Fachstelle für Wander- und Bikewege soll noch diesen Monat eine Konzepterarbeitung in die Wege leiten. «Bis Mitte Jahr sollen bereits Routenvorschläge vorliegen», sagt Landwirtschafts- und Umweltdirektor Joe Christen auf Anfrage. In der zweiten Jahreshälfte soll eine kantonsinterne Mitwirkung veranlasst werden, damit man dann Ende 2022 mit den Plänen an die Öffentlichkeit gehen kann. Joe Christen bezeichnet den Zeitplan als «sehr ambitiös». An zentraler Stelle steht für ihn der Einbezug aller Betroffenen. Der Regierungsrat sagt:

«Wir wollen mit den Grund- und Waldeigentümern, Vertretern von Tourismus, den Gemeinden und natürlich auch der Bike- und Wandercommunity zusammenarbeiten, um Konflikte möglichst zu vermeiden.»

Bikerinnen und Biker und Wanderinnen und Wanderer sollen im Kanton Nidwalden gut aneinander vorbeikommen. Symbolbild: PD/Martina Villiger/ Freeride Connection

Auch bei der Finanzierung stehe noch einiges offen. Der Regierungsrat habe bereits im Vorjahr den Grundsatzentscheid gefällt, die gesetzlichen Grundlagen im Zusammenhang mit dem Bikewesen auszuarbeiten, heisst es in der Mitteilung weiter. «Im Mai 2023 wollen wir ein entsprechendes Gesetz dem Landrat vorlegen, das dann hoffentlich im Sommer 2023 verabschiedet werden kann», erläutert Joe Christen. Erst danach könne man mit dem Bauprozess starten. Inwiefern Bauarbeiten überhaupt anfallen, könne Joe Christen noch nicht sicher sagen:

«Auszuschliessen sind Bauarbeiten nicht. Dabei wird es sich aber höchstens um kleine Eingriffe in die Natur handeln.»

Die zahlreichen Naturschutzzonen im Kanton Nidwalden sollen respektiert werden.

Mit Widerstand aus der Bevölkerung wird gerechnet

Ein attraktives Bikenetz sei durchaus eine Chance für den Nidwaldner Tourismus, betont der Landesstatthalter Joe Christen. Das Ziel sei aber nicht, etwas komplett Neues zu schaffen: «Wir wollen insbesondere mit den bestehenden touristischen Angeboten wie den Seilbahnen, den Alpwirtschaften oder den Hofläden zusammenarbeiten», so Christen. Es sei deshalb wichtig, dass Vertreter des Tourismus in die Planung miteinbezogen werden. Mit Widerstand aus der Bevölkerung müsse laut Joe Christen gerechnet werden. Erst im März letzten Jahres scheiterte in der Gemeinde Wolfenschiessen die Idee einer gemeinsamen Bike-Destination Engelberg/Wolfenschiessen an der Urne. Tatsache sei aber: «Das Biken wird immer beliebter.» Man gehe davon aus, dass alleine der Kanton Nidwalden bereits über 4000 begeisterte Bikerinnen und Biker zählt. Christen sagt:

«Es ist ein Privileg, dass wir die beliebte Sportart vor unserer Haustür betreiben können.»

So steht es um die Bikewege im Kanton Obwalden Auch in Obwalden wird der Biketrend wahrgenommen. Zwar sind Bikewege nicht Teil des neuen Gesamtverkehrskonzeptes, doch wird darin ein eigenes Konzept dafür angekündigt: «In den letzten Jahren ist das Aufkommen an Fahrten mit dem Mountainbike stark gewachsen. Dadurch haben sich auch die Konflikte mit anderen Nutzergruppen gehäuft. Die Verminderung dieser Konflikte ist Gegenstand eines geplanten Konzeptes. Dafür sind unter Einbezug der relevanten Akteure Massnahmen im Bereich Sensibilisierung, Information und für die Infrastruktur zu erarbeiten.»

Biker auf dem Jochpass ob Engelberg. Bild: (Roger Grütter, 13. Juli 2019)

