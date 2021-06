«Muisigterrasse»: In Stans wird an den Wochenenden Musik gespielt

«Muisigterrasse» Trotz Festivalabsage: Musik soll die Leute in Stans wieder zusammenführen Als Ersatz für das Festival Muisiglanzgmeind gibt es nun einen Treffpunkt mit Live-Auftritten von regionalen Musikern. Auch für Familientage ist gesorgt. Florian Pfister 29.06.2021, 18.51 Uhr

Nach elf Jahren hätte das Nid- und Obwaldner Musikfestival Muisiglanzgmeind im vergangenen Jahr sein Comeback feiern sollen. Auch in diesem Jahr kann es aufgrund der Coronamassnahmen wieder nicht stattfinden. Die Veranstalter haben jedoch reagiert und rufen die Muisigterrasse ins Leben. Ab diesem Donnerstag bis voraussichtlich Mitte Oktober verwandelt sich der Innenhof beim Getränkemarkt Lussi in Stans zum Niederderfli.

Die mobile Bühne der Muisiglanzgmeind, hier im Jahr 2007, feiert ihr Comeback. Bild: PD

«Für uns war klar, dass wir kulturell trotz der Pandemie etwas bieten wollen», sagt OK-Mitglied Flavio Odermatt. Das grosse Festival musste im April abgesagt werden, zu gross war die Unsicherheit. «'S Niederderlfi», wie der Treffpunkt genannt wird, ist jeweils von Donnerstag bis Samstag, 16 bis 23 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Das OK hat auf dem Areal Sitzplätze für 200 Personen installiert. Dazu gehören eine grosse Paletten-Lounge sowie farbige Bistrotische im gedeckten Aussenbereich wie auch unter freiem Himmel. Die Getränke stammen insbesondere von lokalen Anbietern. Für die Verpflegung sorgen externe Anbieter, welche mit einer abwechselnden Speisekarte Streetfood-Flair nach Stans bringen. Das Kulturprojekt wurde zusammen mit der Eigentümerfamilie Lussi initiiert.

«Eine super Plattform für die Musiker»

«Die Leute sollen sich wieder begegnen», sagt Flavio Odermatt. «Der Treffpunkt ist auch dazu da, den einen oder anderen Bekannten zu treffen, den man schon lange nicht mehr gesehen hat.» Für Musikschaffende aus der Region wird eine kleine Bühne aufgestellt, damit sie wieder einmal live vor Publikum spielen können. «Gerade für die Musiker ist das eine super Plattform», freut sich Flavio Odermatt. «Viele konnten in den vergangenen Monaten höchstens im kleinen Rahmen auftreten.»

Flavio Odermatt, OK-Mitglied des Nidwaldner Festivals Muisiglanzgmeind.

Bild: PD

Das musikalische Programm ist besonders in den ersten Wochen schon ziemlich gefüllt. Noch ist Platz für weitere Musikschaffende, welche sich auch von sich aus beim OK melden können. «Wir sind guten Mutes, dass wir zumindest einmal in der Woche einen Liveauftritt haben werden», sagt Flavio Odermatt. Zusätzlich organisiert das OK DJs aus der Region, welche ebenfalls mindestens einmal wöchentlich die Besucher unterhalten sollen.

Optimale Alternative zum Festival

Die Sonntage sind speziell für Familien angedacht. So gibt es beispielsweise Kubb-Turniere, ein XXL-Brändidog oder eine Hüpfburg. Am 1. August organisiert ein lokaler Produzent einen Brunch. Für Livemusik ist dann ebenfalls gesorgt. «Wir sind zuversichtlich, dass das Wetter an unserem Nationalfeiertag auch in diesem Jahr stimmt», gibt sich Flavio Odermatt optimistisch.

Mit der Muisigterrasse sei eine optimale Alternative zur Muisiglandsgmeind gefunden worden. «Im Vorfeld erhalten wir nur positives Feedback. Wir werden sehen, wie viele Leute das ‹Niederderfli› anzieht.» Er betont jedoch, dass es sich bei der Muisigterrasse um ein coronabedingtes Sommerprojekt handelt. «Logisch wollten wir das Festival durchführen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.» Dieses findet voraussichtlich vom 6. bis zum 9. Juli 2022 wieder statt.