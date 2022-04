Bougainville im Chäslager: Plattentaufe der zweiten CD

Musik aus der Zentralschweiz Stimmungsvolle Plattentaufe von Bougainville im ausverkauften Chäslager Bougainville mit Sängerin Dominique Grütter stellten ihre neue CD vor. Es ist der zweite Tonträger der Zentralschweizer Band. 11.04.2022, 16.49 Uhr

Sängerin und Harmonikaspielerin Dominique Grütter am Samstag im «Chäslager» in Stans. Bild: PD/Pierre Reischer

Ausverkauftes Haus im Chäslager Stans: Erwartungsfrohe Besucherinnen und Besucher jeden Alters (<1 bis Ü75) freuen sich auf das Konzert von Bougainville mit Dominique Grütter und ihrer neuen Band zur Taufe der neuen CD «Partir et Bienvenue». Sie legen am vergangenen Samstag gleich los mit ihren stimmungsvollen, sehnsüchtigen Liedern, die direkt ins Herz gehen. Ihre neue Band, bestehend aus Dominique Grütter, Vocals, Andrea Isenegger, Gitarre, Lea Moscatelli, Cello, Markus Bircher, Akkordeon, und Simone Schorro, Perkussion, begleitet die poetischen Lieder gekonnt und einfühlsam.

Mit ihren Kompositionen, ihren Texten, ihrer warmen Stimme und ihrer vollen Hingabe schafft Dominique ein berührendes Musikerlebnis: Sie erzählt über trunkene blaue Engel und singt «Chum blib no chli und verzell mer vo Dir – äs taget scho.» Am Ende der CD-Taufe wird der Champagner entkorkt, alle tanzen in den Reihen zum mitreissenden Song «Liebe & Läbe», einige folgen sogar der Einladung, auf der Bühne zu tanzen: ein Happening! Die Band strahlt und die Zuschauer wollen mehr – ein rundum gelungener Abend. (pd/sez)

Hinweis: Das Album «Partir et Bienvenue», mit Reto Burrell produziert, im Eigenvertrieb erschienen, www.bougainville.ch