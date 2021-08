Fighter V muss grosse Wechsel innerhalb der Band verkraften

Musik Nidwaldner Band Fighter V muss grosse Wechsel verkraften Neuer Frontmann, aber zwei Abgänge in Freundschaft: Die Nidwaldner Band Fighter V will mit neuem Personal durchstarten. Philipp Unterschütz 10.08.2021, 17.34 Uhr

Bei der Nidwaldner Melodic-Rockband Fighter V stehen grosse Veränderungen an. Nachdem Sänger Dave Niederberger wegen Problemen mit den Stimmbändern schweren Herzens auf eine weitere Karriere verzichten musste, haben nun auch Gitarrist Marco Troxler und sein Bruder, Bassist Luca Troxler, die Band verlassen. Auf der Facebook-Seite der Band wird die Trennung von allen ausführlich begründet. Immerhin erfreulich daran ist, dass der Austritt im Guten erfolgt ist und die langjährige Freundschaft erhalten bleibt.

Marco Troxler von Fighter V bei einem Auftritt in der Schüür Luzern. Bild: Ralf Wyssenbach (Luzern, 12. Oktober 2019)

Marco Troxler erklärt auf Nachfrage denn auch, wie nahe ihm die Geschichte mit Dave Niederbergers Abgang ging. Es sei ein schleichender Prozess gewesen, der ihn und auch seinen Bruder letztlich dazu bewogen hätten, Fighter V zu verlassen. Mit etwas Distanz habe er realisiert, was die Veränderung eigentlich bedeute. «Dave und ich haben zwölf Jahre lang unglaublich viel Zeit zusammen verbracht, sei es beim Songwriting zu zweit, oder alle zusammen unterwegs und auf der Bühne. Wir waren ein so eingespieltes Team, ich bin mir nicht sicher, ob ich ohne ihn weiterhin Songs in dieser Qualität liefern kann», so Marco Troxler. So habe die Motivation halt gebröckelt. «Für mich hat die Freundschaft, die wir auch schon lange vor der Band pflegten, Fighter V ausgemacht.» Irgendwie sei das Feuer, welches ein solch zeitaufwendiges Hobby voraussetzt, erloschen.

Dave Niederberger, Frontsänger der Rockband Fighter V, im Probelokal in Stans. Er musste wegen Problemen mit den Stimmbändern aufhören.

Bild: Eveline Beerkircher (Stans, 27. April 2021)

Wie es für ihn und Bruder Luca nun weitergeht, weiss Marco Troxler noch nicht. «Wir hören sicher nicht mit der Musik auf.» Es könnte durchaus sein, dass sie wieder zusammen etwas machen würden. Ob es wieder so intensiv werden soll wie vorher mit Tourneen und Album- oder Videoproduktionen lässt Marco Troxler offen. «Es soll sich jetzt alles mal etwas setzen. Ich werde jetzt zuerst Sachen machen, die angesichts des grossen Zeitbedarfs mit der Band liegengeblieben sind», sagt der Hochbauzeichner, der trotz seines musikalischen Engagements immer zu 80 Prozent gearbeitet hat. «Wir werden Fighter V aber auch weiterhin unterstützen und zum Beispiel unseren Nachfolgern den Einstieg erleichtern.»

«Der neue Sänger Emmo Acar bringt alles mit, was wir gesucht haben»

Drummer Lucien Egloff hat vollstes Verständnis. «Wenn man so intensiv zusammengearbeitet hat, wie Marco und Dave, kann man das nicht einfach von heute auf morgen ersetzen.» Weil für ihn und Keyboarder Felix Commerell das Kapitel aber noch nicht abgeschlossen sei, habe man sich zum Weitermachen entschlossen. «Wir möchten diese grosse Chance, welche wir als Band erhalten haben, nutzen. Deshalb kam es für uns nicht in Frage, unsere Fans wie auch all die anstehenden Touren und Festivals und somit unseren Traum einfach fallen zu lassen», begründet Egloff den Entscheid, als Fighter V weiterzumachen und damit das Erbe der Band weiterzuführen.

Emmo Acar, der neue Sänger von Fighter V, kommt aus Saarbrücken D. Bild: PD

Und bereits geht es auch mit grossen Schritten in die Zukunft. Am vergangenen Wochenende konnte man den Nachfolger von Dave Niederberger vorstellen. Mit dem 28-jährigen Emmo Acar aus Saarbrücken hat die Band einen stimmgewaltigen und talentierten Nachfolger gefunden. Stimmlich erinnert er etwas an David Coverdale von Whitesnake, dessen Songs er denn auch gerne covert. 2015 nahm er mit einem Titel von Van Halen bei Voice of Germany teil, wo er aber trotz gefälliger Vorstellung nicht weiter kam.

Lucien Egloff erzählt, dass sie den neuen Frontmann aus rund 40 Bewerbungen aus aller Welt auswählen konnten, sogar aus Brasilien hätten sich Sänger beworben. «Er bringt alles mit, wonach wir gesucht haben. Vor allem war uns wichtig, dass Emmo auch Songs schreiben kann», sagt Egloff. «Er klingt natürlich nicht wie Dave, aber eine Kopie zu finden, war nie unser Ziel. Unser Stil wird auch in Zukunft Melodic-Rock bleiben.» Und weil der Ausstieg der Gebrüder Troxler ja nicht aus heiterem Himmel kam, habe man auch schon vielversprechende Kandidaten für Gitarre und Bass, die ebenfalls komponieren könnten. Schon bald wird es die ersten Auftritte in neuer Besetzung in der Region geben.

Für Drummer Lucien Egloff ist das Kapitel Fighter V noch lange nicht abgeschlossen. Bild: PD

Brandneu ist auch das Video zum Song «Into The Night». Auch dies könnte ein wichtiger Schritt vorwärts sein. Der Titel kommt nämlich im amerikanischen 80's Horrorfilm «The Barn, Part II» vor, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll.

Auftritte von Fighter V in der Region in neuer Besetzung am 2. Oktober in Giswil im Garage Club oder am 14. November am UrRock Festival in Sarnen.