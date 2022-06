Produzenten von Bass Charity haben schon zwei Grammys gewonnen

Musik Zwei Grammys gewonnen und bereits für Justin Bieber gearbeitet: Der Erfolg dieser zwei Nidwaldner spricht für sich Nach zwei Jahren Zusammenarbeit haben die Produzenten von Bass Charity Grosses erreicht: Sie wurden für zwei Grammys ausgezeichnet. Doch das wissen bisher eigentlich nur jene, die sie auch persönlich kennen. Florian Pfister Jetzt kommentieren 08.06.2022, 16.30 Uhr

Die beiden Nidwaldner Aki Tsakmaklis (links) und Luzian Tütsch im Soundville-Studio in Luzern, wo sie schon des Öfteren Musik aufgenommen haben. Bild: Florian Pfister (Luzern 3. Juni 2022)

Über 100 Millionen Klicks auf Youtube verzeichnet der Song «120» vom Latin-Rap- und Reggaeton-Sänger Bad Bunny. Erfolgreich ist er nicht nur auf der Videoplattform, sondern auch bei der wichtigsten Musikpreisverleihung der Welt, den Grammy Awards. Sein Album «El Último Tour Del Mundo» mit dem erwähnten Song gewann im vergangenen Herbst nicht nur den Latin Grammy als «Best Urban Album», sondern wurde auch bei den amerikanischen Grammys im April als «Best Música Urbana Album» ausgezeichnet.

Nicht im Scheinwerferlicht, sondern unscheinbar im Hintergrund haben durch den Erfolg des Puerto Ricaners auch vier Innerschweizer Produzenten ihr Grammy-Zertifikat erhalten.

Aki Tsakmaklis (links) und Luzian Tütsch präsentieren ihr Grammy-Zertifikat. Bild: Florian Pfister (Luzern, 3. Juni 2022)

Das Luzerner Produzentenkollektiv Bass Charity hat den Song «120» produziert. Darunter sind zwei Nidwaldner, Aki Tsakmaklis aka Driftboy und Luzian Tütsch aka Nightlie, beide 22 Jahre alt. Sie sind in unmittelbarer Nähe zueinander in Fürigen aufgewachsen.

Es ist ein grosser Erfolg für die vier Produzenten, die seit 2020 als Bass Charity zusammenarbeiten und nach eineinhalb Jahren bereits ihren ersten Grammy gewonnen haben. Luzian Tütsch spricht von einer steilen Kurve. «Es war vielleicht schon etwas Glück dabei, wir haben aber seit Anfang an Vollgas gegeben», sagt der ehemalige Chemiestudent.

Luzian Tütsch Bild: Florian Pfister

Zu Beginn konnte das Quartett die Pandemiezeit gut nutzen und machte 14 Stunden am Tag Musik. Der Erfolg sei aber nicht nur innerhalb dieses einen Jahres gekommen, sagt Luzian Tütsch. Denn alle Mitglieder von Bass Charity – neben Nigthlie und Driftboy sind das die Luzerner Cesar Americo und Feliciano – machen bereits seit Kindestagen Musik. Das Know-how hatten sie bereits in das Kollektiv mitgebracht, jeder hatte zuvor in der Freizeit eigene Tracks produziert.

Der Erfolg kann herausgefordert werden

«Es hat nie aufgehört, Spass zu machen», sagt Aki Tsakmaklis. «Wir spürten, dass unser Material ganz gut ist, und haben es einfach mal rausgeschickt. Es ist ein langsames Aufbauen», sagt der Jusstudent. «Man fängt an herauszufinden, wer deine Lieblingssongs produziert hat, und versucht dann, mit ihnen in Kontakt zu kommen.» Die Produzenten schreiben die Künstler meist über Social Media an. Wieder und wieder. «Wenn du mal jemanden findest, der dich gut findet, machen sich immer mehr Türen auf», sagt Luzian Tütsch.

«Man kann es herausfordern, dass dich Künstler wahrnehmen. Wenn man viel macht, ist es eine Frage der Zeit.»

Das permanente Rausschicken von Tracks ist wie das Fallen kleiner Steine, das im Gebirge eine Lawine einleitet. Und für die Produzenten kam eine Lawine des Erfolgs.

Bei über 50 Songs hat Bass Charity schon mitgewirkt. Inzwischen gibt es auch schon Künstler, die von sich aus auf die Produzenten zukommen, auch wenn es noch selten vorkommt. Einen Namen wollen sie nicht nennen, Aki Tsakmaklis verrät aber:

«Wir durften kürzlich für einen der populärsten Künstler der Welt an einem unfertigen Song Elemente von uns dazuproduzieren.»

Neben dem südamerikanischen Musiker Bad Bunny hat Bass Charity beispielsweise auch schon für die Künstler Sido und Justin Bieber produziert. Und der Song «Sundown» von Beam und Justin Bieber ist wohl auch derjenige, auf den die beiden am stolzesten sind.

Video: Youtube.com

Diesen Track haben sie zu viert in Griechenland erzeugt, als die Sonne hinter dem Meer unterging – die Stimmung passte also perfekt zum Lied.

Der Kontakt zu den Künstlern soll enger werden

Aki Tsakmaklis Bild: Florian Pfister

Das Team steht immer im Vordergrund. Es spielt keine Rolle, ob nur ein einzelner ein Sample für einen erfolgreichen Song produziert hat oder alle vier gemeinsam. «Wir haben gemerkt, dass es nichts bringt, egoistisch zu sein», sagt Aki Tsakmaklis. «Es bringt viel mehr, zusammen etwas zu machen.» Musik zu produzieren, heisst auch, seine Freizeit einzuschränken. «Man hat definitiv weniger Kontakt mit Freunden», sagt er weiter. «Und man geht weniger in den Ausgang. Das ist aber ein kleines Opfer, weil uns die Musik so erfüllt.»

Was bisher fehlt, ist der direkte Austausch mit den Musikern. In vielen Fällen gab es noch keinen persönlichen Kontakt, nur per Internet. Ausnahmen bilden Personen aus der Nähe, wie Loredana. Das will das Produzentenkollektiv nun ändern. In der kommenden Woche fliegen sie gemeinsam nach Los Angeles, um einige Künstler zu treffen. Den Kontakt enger zu knüpfen, ist zugleich das nächste Ziel von Bass Charity.

Ausserdem will das Kollektiv künftig nicht nur für andere Künstler produzieren, sondern auch ein Album unter dem Bass-Charity-Namen veröffentlichen. Vielleicht sind Driftboy, Nightlie und Co. bald mehr als «nur» die fast unbemerkten Produzenten im Hintergrund.

