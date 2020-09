Nach abruptem Abgang seines Vorgängers: Stephan Grieder wird Kommandant der Kantonspolizei Nidwalden

Im Rahmen seiner Tätigkeit bei der Kantonspolizei Schwyz wirkte Stephan Grieder bereits in verschiedenen schweizweiten Arbeitsgruppen, im Führungsstab der Polizei sowie in diversen kantonsinternen Fachgremien mit. Seine Ausbildung zum Polizeioffizier absolvierte er am Schweizerischen Polizeiinstitut in Neuenburg. Grieder verfügt neben seiner polizeilichen Führungserfahrung auch über solche im militärischen Umfeld. Er ist Oberst im Generalstab und seit 2019 Stabschef der Territorialdivision 2. In seiner Freizeit ist er «begeisterter Sportler».

Grieder überzeuge vor allem durch sein breit abgestütztes Wissen, die fundierten Kenntnisse im Polizeiwesen und durch seine integrierende Persönlichkeit. «Dank seiner langjährigen Tätigkeit als Polizeioffizier und seiner Führungserfahrung verfügt Stephan Grieder über das Rüstzeug, die Kantonspolizei Nidwalden erfolgreich in die Zukunft zu führen», wird Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser in einer Mitteilung der Staatskanzlei zitiert. (pd/cgl)