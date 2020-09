Nach dem Nein zum Jagdgesetz: Bauern und Jäger der Urkantone geben sich kämpferisch Der Wolf darf auch weiterhin nicht präventiv abgeschossen werden. Das freut Pro Natura Unterwalden. Enttäuscht sind die Bauern und Jäger. Doch sie haben die Hoffnung auf eine Lösung in ihrem Sinn noch nicht aufgegeben. Matthias Piazza 28.09.2020, 18.04 Uhr

Ginge es nach den Kantonen Nid-, Obwalden und Uri, wäre das nationale Jagdgesetz am Sonntag angenommen worden. Zwischen 62,9 Prozent und 69,6 Prozent betrug der Ja-Stimmen-Anteil. Doch sie wurden von den städtischen Gebieten der Schweiz überstimmt.

Erfreut ist Eva Maria Amstutz, die sich im Vorstand von Pro Natura Unterwalden um das Jagdgesetz kümmerte. Die hohen Zustimmungsraten in den landwirtschaftlich geprägten Kantonen könne sie zwar nachvollziehen. «Es betrifft das Wohlergehen der Bauern, die auch eine emotionale Beziehung zu ihren Tieren haben. Doch das neue Gesetz wäre mit präventiven Abschüssen einen Schritt zu weit gegangen.» Auch die Abschusskompetenz in die Hände der Kantone zu legen, wäre der falsche Ansatz gewesen. «Die Wolfproblematik muss man national angehen.» Damit ein neues Gesetz erarbeitet werden könne, sei es nun wichtig, dass alle Beteiligten mit an Bord seien. Die weitere politische Debatte werde nun zeigen, in welche Richtung es gehe. Amstutz sagt:

«Wölfe, die grossen Schaden anrichten, können abgeschossen werden. Pro Natura wehrt sich auch in Zukunft nicht kategorisch gegen Wolfabschüsse.»

Urner Komitee tröstet sich an Heimsieg

Beim Urner Komitee «Ja zum neuen Jagdgesetz» ist die Enttäuschung über den Ausgang der Abstimmung gross – trotz des knappen Resultats. «Bei einer nationalen Abstimmung ist ein Heimsieg zwar ein Trost und der Stimmbevölkerung von Uri ist es ganz herzlich zu danken», sagt alt Ständerat Isidor Baumann, der das Komitee präsidierte.

«Aber letztlich zählt das nationale Resultat.» Die Einheit der betroffenen Kantone – er spricht die Urschweizer Kantone, Appenzell, Wallis und Graubünden an – sei gross gewesen. Baumann sagt:

«Man fühlt sich von der Stadtbevölkerung nicht ernst genommen.»

In Isidor Baumanns Augen ist es die grosse Frage, wie man eine Botschaft vom Meiental in die Stadt Zürich bringt. «Es gibt immer mehr Leute, die sich die heile Welt vorstellen, weil sie nicht mehr selber in dieser wohnen.» Alle wollten in der Natur sein. «Man weiss aber nicht mehr, wer wesentlich massgebend ist, damit diese Natur überhaupt erhalten bleibt.»

Die Naturschutzorganisationen hätten eine Chance verpasst. «Das Jagdgesetz sah verschiedene Leistungen des Bundes in Übereinstimmung mit dem Artenschutz vor – Schutzgebiete und Wildkorridore etwa.» Diese Wildreservate könnten aber nur mit den Bergbauern und der Bergbevölkerung erarbeitet werden.

Isidor Baumann stört der starke Fokus auf nur ein Wildtier – gemeint ist der Wolf. «Wir haben über 300 geschützte Arten in der Schweiz. Viele hätten einen besseren Schutzstatus erhalten.» Er zeigt sich erstaunt darüber, dass man «diese Zusammenhänge» nicht sehe.

Raubtier-Ereignis sei für die Herden mit psychologischen Schocks verbunden

An der Front mitgekämpft für ein Ja zum Jagdgesetz hat auch der Geschäftsführer des Bauernverbandes Obwalden, Nidwalden und Uri, Daniel Blättler. «Wir müssen die Niederlage akzeptieren und schauen wie sich die Zukunft entwickelt mit den verschiedenen politischen Kräften.»

Für die Bauern würden die Aufwände und die Verunsicherung inskünftig grösser.

«Es kann sein, dass einige Alpen nicht mehr bestossen werden und verschiedene Tiergattungen zu Hause im Tal bleiben.»

Dies betreffe aus den Urkantonen vor allem das Gebiet Uri. Ein Raubtier-Ereignis sei für die Herden mit psychologischen Schocks verbunden, was in der Folge die Arbeit des Bauern stark erschwere. «Die Stallhaltung steht aber im Widerspruch zu den Forderungen des Konsumenten nach mehr Tierwohl.»

Daniel Blättler glaubt, dass nicht alle das Gesetz richtig gelesen haben. «In der Schlussphase der Abstimmung kursierten im Internet verschiedene Falschinformationen und -interpretationen aus der Vernehmlassung, die in die Jagdverordnung gar nicht aufgenommen wurden.» Etwa dass mit dem Jagdgesetz ein Stand-up-Paddling-Verbot durch die Hintertür drohe.

Auch Blättler führt die Niederlage auf den Stadt-Land-Graben zurück. Er verweist darauf, wie hart teilweise in den Städten gegen Tauben oder Füchse vorgegangen wird. Blättler sagt mit einem Augenzwinkern:

«Wir setzen auch keine Krokodile im Zürichsee aus.»

Trotz der Niederlage wird Daniel Blättler den Austausch mit Befürwortern des neuen Jagdgesetzes suchen. Vor dem Hintergrund des knappen Resultats glaubt er an die Chancen einer leicht entschärften Jagdgesetzesrevision und betont: «Wir wollen den Wolf nicht ausrotten. Wir müssen lernen, mit dem Wolf zu leben.» Und dann folgt das Aber: «Wir leben in einem klein strukturierten Raum, der intensiv genutzt wird.» Da müsse vieles nebeneinander hergehen.

«Wir begrüssen gerne die Stadtbevölkerung auf dem Land und zeigen ihnen praxisnah auf, mit welchen Herausforderungen wir auf dem Land und in den Bergen konfrontiert sind.»

Eine gewisse Lockerung des Wolfsschutzes sei angesichts der rasch steigenden Wolfspopulationen in der Schweiz nötig.

Obwaldner Regierungsrat bedauert das Nein

Regierungsrat Josef Hess, Vorsteher des Obwaldner Bau- und Raumentwicklungsdepartements, zeigte sich ob der deutlichen Zustimmung nicht überrascht – mit Blick auf die sechs Schafsrisse in Obwalden im laufenden Jahr. Er bedauert darum, dass dieses Jagdgesetz mit mehr Kompetenzen für die Kantone nun abgelehnt wurde. Für den Bundesrat und die Befürworter sei es schwierig gewesen, die städtischen Kantone von der Vorlage zu überzeugen.

«Ich bin nicht kategorisch gegen den Wolf. Er wird Besitz von unserem Lebensraum nehmen. Aber wir müssen die Möglichkeit haben, einzugreifen», sagt Hess. Er unterstütze darum das Ansinnen des Parlamentes, einen neuen Anlauf für eine Gesetzesrevision zu nehmen, die dahin ziele, die Regulation von Grossraubtieren ein bisschen flexibler zu gestalten.

Werner Zumbühl, Präsident des Patentjägervereins Nidwalden, sagt:

«Die Schweizer Stimmbürger haben die Chance verpasst, die Wolfbestände zu regulieren.»

Und weiter: «Dies wäre besonders in den Urschweizer Kantonen zugutegekommen, die immer wieder von Wolfrissen betroffen sind.» So erkläre er sich auch die hohe Zustimmungsrate in Nid-/Obwalden und Uri. «Doch die städtischen Kantone haben uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Dazu trug wohl auch die Fehlinformation bei, dass man den Wolf ausrotten wollen, dabei geht es nur um die Regulation.»

Dass die Sieger nun Hand bieten wollen für eine andere, massvolle Lösung, indem sie in der Wintersession eine parlamentarische Initiative für eine «neue, zeitgemässe» Revision des Jagdgesetzes einreichen, begrüsse er zwar. «Allerdings frage ich mich, wie sie sich diese artgerechte Regulation, wie sie es nennen, vorstellen. Eine Alternative zum kontrollierten Abschuss gegen einen zu hohen Wolfbestand gibt es aus meiner Sicht nicht.»